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Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı yaklaşırken sağlıklı beslenme önerileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak, andız pekmezini Ramazan'da kan takviyesi olarak betimledi ve özellikle sahurda tüketilmesini tavsiye etti. Karatay, andız pekmezini güçlü bir ilaç olarak nitelendirirken, oruç tutanların vücut direncini korumaları için bu besinin önemine vurgu yaptı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 08:59
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Canan Karatay’dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!

Canan Karatay'ın sağlıklı yaşam ve beslenme konularında yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı buluyor ve toplumda büyük ilgi görüyor. Özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, pek çok vatandaş iftar ve sahur öğünlerine dair araştırmalar yaparken, Karatay'ın önerileri de büyük bir merakla takip ediliyor.

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Canan Karatay’dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI

Andız pekmezi, yüksek rakımlı bölgelerde yetişen çam ağaçlarının meyvesi olan andızdan elde edilir ve birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

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Canan Karatay’dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!

DOĞAL ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Doğal bir antioksidan kaynağıdır ve içeriğinde bulunan çeşitli yağ asitleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur.

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Canan Karatay’dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!

SOLUNUM YOLU SAĞLIĞINA DESTEK

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığına ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

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Canan Karatay’dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!

EKLEM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Romatizma ve eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.