Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı yaklaşırken sağlıklı beslenme önerileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak, andız pekmezini Ramazan'da kan takviyesi olarak betimledi ve özellikle sahurda tüketilmesini tavsiye etti. Karatay, andız pekmezini güçlü bir ilaç olarak nitelendirirken, oruç tutanların vücut direncini korumaları için bu besinin önemine vurgu yaptı.