Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...

Protein, vücut sağlığımız ve enerji ihtiyacımız için kritik bir besin maddesidir. Kırmızı et, protein açısından zengin bir kaynak olarak öne çıksa da, veganlar ve et tüketmek istemeyenler için de yüksek protein alternatifleri mevcuttur. Bitkisel kaynaklar arasında baklagiller, tofu, sebzeler, tahıllar, fındık ve tohumlar gibi gıdalar, etin yerine geçebilecek protein kaynaklarıdır.