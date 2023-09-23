24 Eylül 2023, Pazar
Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...
Kırmızı et, protein açısından zengin bir kaynak olarak bilinse de, et yemeyi tercih etmeyenler için de yüksek protein alternatifleri mevcuttur. Bitkisel kaynaklar, süt ürünleri, deniz ürünleri, baklagiller ve tahıllar gibi gıdalar, etin yerine geçebilecek protein kaynaklarıdır. İşte etten daha fazla protein zengini o besin...
Giriş Tarihi: 23.09.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 23:32
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