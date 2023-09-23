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Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...

Kırmızı et, protein açısından zengin bir kaynak olarak bilinse de, et yemeyi tercih etmeyenler için de yüksek protein alternatifleri mevcuttur. Bitkisel kaynaklar, süt ürünleri, deniz ürünleri, baklagiller ve tahıllar gibi gıdalar, etin yerine geçebilecek protein kaynaklarıdır. İşte etten daha fazla protein zengini o besin...

Giriş Tarihi: 23.09.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 23:32
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Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...

Protein, vücut sağlığımız ve enerji ihtiyacımız için kritik bir besin maddesidir. Kırmızı et, protein açısından zengin bir kaynak olarak öne çıksa da, veganlar ve et tüketmek istemeyenler için de yüksek protein alternatifleri mevcuttur. Bitkisel kaynaklar arasında baklagiller, tofu, sebzeler, tahıllar, fındık ve tohumlar gibi gıdalar, etin yerine geçebilecek protein kaynaklarıdır.

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Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...

Sağlıklı beslenenlerin favorisi olan kinoa, protein ihtiyacınızın yardımına koşuyor. Kinoa tam bir protein kaynağıdır. Proteini oluşturan amino asitlerin bazıları vücudumuz tarafından üretilmez ve besinlerden alınması gerekir. Birçok bitkisel besinin tüm amino asitleri içermemesine karşın kinoa 8 temel amino asidin tamamını da içerir.

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Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...

Kinoada özellikle lizin ve metionin amino asitleri yüksek miktarda bulunur. Bitkisel protein kaynağı olması sebebiyle vegan ve vejeteryan diyetlerde sıklıkla kullanılır. Kinoa birçok tahıldan daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Lifler düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığınıza olumlu etki eder ve kabızlığı önlemek için gereklidirler.

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Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...

Ayrıca lifler, diğer besinlere kıyasla daha az kalori içerse de tokluk hissini artırmaya yardımcı olurlar. Kinoa gibi yüksek lifli yiyecekleri yüksek proteinli yiyeceklerle eşleştirmek tok hissetmenize ve porsiyon boyutlarını kontrol altında tutmanıza yardımcı olurlar. Doyuruculuğu yüksek olan kinoa dengeli bir öğünde yer aldığında uzun süre tokluk sağlar. Kilo koruma programlarında kullanılmaya elverişli bir besindir.

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Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...

Kinoa gluten içermez. Gluten hassasiyeti olanların ve çölyak hastalarının kullanabileceği zengin bir besindir. Öğün sonrası kolay sindirilir ve şişkinlik yapmaz.

Kinoa birçok antioksidan içerir ve bu sayede yaşlanmaya karşı geciktirici etkiye sahiptir. Bunun yanında kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.