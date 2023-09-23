23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Balık yemeden vücudunuzun Omega-3 depoları dolacak! Bir kaşığı iki hafta somon tüketmiş gibi...

Balık yemeden vücudunuzun Omega-3 depoları dolacak! Bir kaşığı iki hafta somon tüketmiş gibi...

Omega-3 yağ asitleri, sağlık açısından oldukça önemli olan besin öğelerindendir ve her yaş grubu için gereklidir. Özellikle balıklarda bolca bulunan bu yağ asitleri, kalp sağlığını korumanın yanı sıra beyin fonksiyonları, bağışıklık sistemi ve iltihaplanma süreçleri üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Balık tüketmeyen veya tüketemeyen kişiler içinse bazı alternatifler mevcut.

Giriş Tarihi: 23.09.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 17:47
  • 1
  • 6
Balık yemeden vücudunuzun Omega-3 depoları dolacak! Bir kaşığı iki hafta somon tüketmiş gibi...

Omega-3 yağ asitleri, sağlık açısından oldukça önemli olan besin öğelerindendir ve her yaş grubu için gereklidir. Özellikle balıklarda bolca bulunan bu yağ asitleri, kalp sağlığını korumanın yanı sıra beyin fonksiyonları, bağışıklık sistemi ve iltihaplanma süreçleri üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Balık tüketmeyen veya tüketemeyen kişiler içinse bazı alternatifler mevcut.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Balık yemeden vücudunuzun Omega-3 depoları dolacak! Bir kaşığı iki hafta somon tüketmiş gibi...

Her porsiyonda yüksek miktarda lif, protein, magnezyum ve manganez sağlayan keten tohumu, aynı zamanda bir omega-3 kaynağı olarak da değer taşıyor.

  • 3
  • 6
Balık yemeden vücudunuzun Omega-3 depoları dolacak! Bir kaşığı iki hafta somon tüketmiş gibi...

Bir yemek kaşığı (10 gram) keten tohumu yaklaşık olarak 2 bin 350 mg ALA içeriyor. Bu miktar günlük önerilen miktarı fazlasıyla karşılıyor.

  • 4
  • 6
Balık yemeden vücudunuzun Omega-3 depoları dolacak! Bir kaşığı iki hafta somon tüketmiş gibi...

CHİA TOHUMU

Her porsiyonda yüksek miktarda lif ve protein sağlayan chia tohumu, omega-3 yağ asitleri bakımından da zengin bir yiyecek olarak konumlanıyor.

  • 5
  • 6
Balık yemeden vücudunuzun Omega-3 depoları dolacak! Bir kaşığı iki hafta somon tüketmiş gibi...

F vitamini olarak bilinen, 3 çift bağ içeren 18 karbonlu esansiyel bir yağ asidi olan ALA da chia tohumunun içerdiği besin öğelerinden bir tanesi.