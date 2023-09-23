Balık yemeden vücudunuzun Omega-3 depoları dolacak! Bir kaşığı iki hafta somon tüketmiş gibi...

Omega-3 yağ asitleri, sağlık açısından oldukça önemli olan besin öğelerindendir ve her yaş grubu için gereklidir. Özellikle balıklarda bolca bulunan bu yağ asitleri, kalp sağlığını korumanın yanı sıra beyin fonksiyonları, bağışıklık sistemi ve iltihaplanma süreçleri üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Balık tüketmeyen veya tüketemeyen kişiler içinse bazı alternatifler mevcut.