Osman Müftüoğlu önerdi: Kabuklarıyla 1 avuç yiyin ardından sıcak su için! Bilinmeyen faydası...

Sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabak çekirdeği, besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na göre, sağlığınızı korumak için yapmanız gereken tek şey kabak çekirdeğini kabuklarıyla birlikte yemek. Önerilen yöntem ise günlük olarak 1 avuç kabak çekirdeği ve 1 bardak sıcak su tüketmek. Peki kabak çekirdeği ne işe yarar? İşte kabak çekirdeğinin bilinmeyen faydaları...