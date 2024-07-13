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Osman Müftüoğlu önerdi: Kabuklarıyla 1 avuç yiyin ardından sıcak su için! Bilinmeyen faydası...

Sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabak çekirdeği, besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na göre, sağlığınızı korumak için yapmanız gereken tek şey kabak çekirdeğini kabuklarıyla birlikte yemek. Önerilen yöntem ise günlük olarak 1 avuç kabak çekirdeği ve 1 bardak sıcak su tüketmek. Peki kabak çekirdeği ne işe yarar? İşte kabak çekirdeğinin bilinmeyen faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:27 Güncelleme: 13.07.2024 11:27
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Osman Müftüoğlu önerdi: Kabuklarıyla 1 avuç yiyin ardından sıcak su için! Bilinmeyen faydası...

Dr. Osman Müftüoğlu'nun sağlık için önerdiği tarifler büyük ilgi görüyor.

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Osman Müftüoğlu önerdi: Kabuklarıyla 1 avuç yiyin ardından sıcak su için! Bilinmeyen faydası...

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, lezzetli bir atıştırmalık olarak tüketilen kabak çekirdeğinin sağlık açısından da birçok avantaja sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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Osman Müftüoğlu önerdi: Kabuklarıyla 1 avuç yiyin ardından sıcak su için! Bilinmeyen faydası...

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da bu konuda kabak çekirdeğinin kabuklarıyla birlikte tüketilmesini söylüyor.

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Osman Müftüoğlu önerdi: Kabuklarıyla 1 avuç yiyin ardından sıcak su için! Bilinmeyen faydası...

SICAK SUYLA BİRLİKTE TÜKETİN!

Kabak çekirdeğinin faydalarından yararlanmak için uyumadan önce 1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra 1 bardak da sıcak su içmek gerekiyor.

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Osman Müftüoğlu önerdi: Kabuklarıyla 1 avuç yiyin ardından sıcak su için! Bilinmeyen faydası...

Bu yöntem sindirim sisteminin çok daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve kabızlık şikayeti son buluyor.