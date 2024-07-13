13 Temmuz 2024, Cumartesi
Canan Karatay kilo vermenin yolunu açıkladı! Diyetsiz zayıflatıyor!' Yemekten 4-5 saat sonra...
Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. Özellikle sağlıklı beslenme konusunda halkı bilinçlendiren Karatay, zayıflamanın formülünü açıkladı. Bu yöntemle aç kalmadan istediğiniz vücuda ulaşabilirsiniz. İşte Canan Karatay'dan diyetsiz zayıflama yöntemi...
Giriş: 13.07.2024 11:06 Güncelleme: 13.07.2024 11:06
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