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Canan Karatay kilo vermenin yolunu açıkladı! Diyetsiz zayıflatıyor!' Yemekten 4-5 saat sonra...

Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. Özellikle sağlıklı beslenme konusunda halkı bilinçlendiren Karatay, zayıflamanın formülünü açıkladı. Bu yöntemle aç kalmadan istediğiniz vücuda ulaşabilirsiniz. İşte Canan Karatay'dan diyetsiz zayıflama yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:06 Güncelleme: 13.07.2024 11:06
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Canan Karatay kilo vermenin yolunu açıkladı! Diyetsiz zayıflatıyor!’ Yemekten 4-5 saat sonra...

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte kilo vermek isteyenler, doğal yöntemlere yönelmeye başladı. Diyet yapmadan zayıflamanın bazı yolları bulunuyor ve Canan Karatay da bu konuda bazı önerilerde bulunuyor. İşte diyetsiz zayıflamanın yolu...

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Canan Karatay kilo vermenin yolunu açıkladı! Diyetsiz zayıflatıyor!’ Yemekten 4-5 saat sonra...

Dengeli Uyku ve Beslenme: Vücut dengesini korumak ve zayıflama sürecini desteklemek için düzenli ve yeterli uyku önemlidir. Aynı zamanda beslenme düzeninin de dengeli olması gerekmektedir.

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Canan Karatay kilo vermenin yolunu açıkladı! Diyetsiz zayıflatıyor!’ Yemekten 4-5 saat sonra...

Sağlıklı besinlerle beslenmek, vücudun gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olur ve metabolizmayı düzenler. Canan Karatay'a göre, bu şekilde vücut enerjiyi daha verimli kullanır ve kilo kontrolü daha kolay hale gelir.

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Canan Karatay kilo vermenin yolunu açıkladı! Diyetsiz zayıflatıyor!’ Yemekten 4-5 saat sonra...

Yemek Saatlerine Dikkat Etmek: Canan Karatay'ın vurguladığı diğer bir nokta ise yemek saatlerine dikkat etmek. Özellikle akşam saatlerinde geç saatlerde yemek yemekten kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Çünkü gece saatlerinde yapılan ağır yemekler veya atıştırmalar, vücuttaki leptin hormonunun etkinliğini azaltabilir.

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Canan Karatay kilo vermenin yolunu açıkladı! Diyetsiz zayıflatıyor!’ Yemekten 4-5 saat sonra...

Leptin hormonu, yağların yakılmasında önemli bir rol oynar ve gece boyunca bu süreç daha aktif hale gelir. Bu nedenle, akşam saatlerinden sonra yemek tüketilmemesi, metabolizmanın doğal işleyişini destekleyerek diyetsiz zayıflamanın önünü açabilir.