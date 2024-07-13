13 Temmuz 2024, Cumartesi
Vücuttaki akne probleminizin çözümü mutfağınızda gizli: Duş alırken onu da yanınıza alın!
Mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz, yemeklerimize lezzet kattığı kadar sayısız faydasıyla da adından söz ettiren sirkenin, güzellik ve sağlık rutinlerimizin de vazgeçilmezi olabileceğini biliyor muydunuz? Son zamanlarda popülerlik kazanan "sirkeli suyla duş alma" yöntemi, iddia edilen faydalarıyla merak uyandırıyor. Peki, sirkeli suyu duş rutininize eklemenin faydaları neler? Gerçekten düşünüldüğü kadar etkili mi?
Giriş: 13.07.2024 17:01
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