HaberlerGaleriOrucun faydaları neler? 29 Günlük orucun vücudumuzdaki etkileri neler? Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Hangi organlara iyi gelir?
Orucun faydaları neler? 29 Günlük orucun vücudumuzdaki etkileri neler? Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Hangi organlara iyi gelir?
Orucun faydaları neler sorusunun cevabı merak ediliyor. Oruç ibadetinin faziletinin yanında beden ve zihinsel sağlığımıza da faydaları saymakla bitmiyor. Aslında günlük yaşantımızda yediğimiz besinleri zaman zaman sindirmekte güçlük çekeriz. Bunun sonucunda da bağışıklık sistemimiz zayıflar. Peki 29 günlük orucun vücudumuzdaki etkileri neler?