Orucun faydaları neler? 29 Günlük orucun vücudumuzdaki etkileri neler? Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Hangi organlara iyi gelir?

Gün içerisinde ara verilmeden tüketilen besinler iç organlarımızı oldukça yormaktadır. Oruç ibadeti manevi hayat için yapılan bir ibadet olduğu gibi aynı zamanda da sağlığımız ve bizim için oldukça yararlı olabilmektedir. Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, kan içerisinde yer alan akyuvarların da performansıyla vücudumuzdaki her organı ayrı ayrı dinlendirir. Peki orucun faydaları neler? 29 Günlük orucun vücudumuzdaki etkileri neler? Hangi organlara iyi gelir?