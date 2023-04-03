Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kanda azalan kan yapıcı hücreleri artırmanın en faydalı yolu demir yolu eksikliğini ortadan kaldırmaktır. Andız pekmezi kan içindeki demir sayımını artırarak bu durumu anında çözen doğal ilaçtır. Yüzyıllardır kan değerlerini artırmak için ek takviye olarak tavsiye edilir.

Andız pekmezi bağırsakların enzimleme işlemini geliştirerek vitaminlerin daha orijinal vücuda yayılmasını sağlar. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller kaybolmadna vücuda işlenir.

En büyük faydası ise karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltan andız pekmezi hücrelerin yapısını koruyarak vücutta ödem oluşumunu engeller. Karaciğerin fonksiyonel değerini artırır.