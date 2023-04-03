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Haberler Galeri Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...

Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...

Ramazan ayının en önemli öğünü olan sahurda tüketilmesi tavsiye edilen yiyecekler sıklıkla araştırılıyor. Oruç ibadeti sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz gerekmekte. Kısıtlı olarak beslendiğimiz bu vakitlerde günlük almamız gereken vitaminlere özen göstermeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Prof. Dr. Canan Karatay oruç esnasında vücut direncinizi arttıracak besini açıkladı. İşte yüzyıllık şifa...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:13 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:18
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Canan Karatay en eski ilaç dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...

Canan Karatay doğal kan takviyesi olarak görülen andız pekmezinin sahurda tüketilmesi noktasının altını çizdi. Oruç sırasında hem ibadetimizi kolaylaştıracak hem de vücut direncimizi arttıracak bir takım besinler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesini Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı. Peki sahurda nasıl beslenmeliyiz? Oruç sırasında tok tutacak besinler neler? İşte detaylar...

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Canan Karatay en eski ilaç dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...

Prof. Dr. Canan Karatay, andız pekmezini Ramazan ayında kan takviyesi olarak betimledi. Güçlü bir ilaç olan andız pekmezini özellikle sahurda öneren Canan Karatay, oruçta vücut direncine dikkat çekti.

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Canan Karatay en eski ilaç dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...

Vücudun yapısını güçlendiren andız pekmezinin en eski ilaç olduğunu hatırlatan Canan Karatay, andız pekmezini özellikle sahurda tüketilmesinin altını çizdi.

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Canan Karatay en eski ilaç dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kanda azalan kan yapıcı hücreleri artırmanın en faydalı yolu demir yolu eksikliğini ortadan kaldırmaktır. Andız pekmezi kan içindeki demir sayımını artırarak bu durumu anında çözen doğal ilaçtır. Yüzyıllardır kan değerlerini artırmak için ek takviye olarak tavsiye edilir.

Andız pekmezi bağırsakların enzimleme işlemini geliştirerek vitaminlerin daha orijinal vücuda yayılmasını sağlar. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller kaybolmadna vücuda işlenir.

En büyük faydası ise karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltan andız pekmezi hücrelerin yapısını koruyarak vücutta ödem oluşumunu engeller. Karaciğerin fonksiyonel değerini artırır.

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Canan Karatay en eski ilaç dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...

İdrar yolu enfeksiyonun hazımsızlık kabızlık ve böbrek ağrılarına neden olur. Andız pekmezi bu iki riskli hastalığı anında önler.

Vücudun bağışıklık sistemini virüs ve bakterilere karşı güçlendirerek ihtiyaç olan proteini sağlar.