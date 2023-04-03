03 Nisan 2023, Pazartesi
Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...
Ramazan ayının en önemli öğünü olan sahurda tüketilmesi tavsiye edilen yiyecekler sıklıkla araştırılıyor. Oruç ibadeti sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz gerekmekte. Kısıtlı olarak beslendiğimiz bu vakitlerde günlük almamız gereken vitaminlere özen göstermeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Prof. Dr. Canan Karatay oruç esnasında vücut direncinizi arttıracak besini açıkladı. İşte yüzyıllık şifa...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:13 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:18
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