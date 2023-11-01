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Beyni çelik gibi yapan mucize! Her gün bir avuç tüketirseniz...

Yaş ilerledikçe bilişsel bozukluk artarken, bazı kişilerde daha ciddi değişiklikler yaşanabilir. Demans veya Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar gelişebilir. Yaşlandıkça birçok faktör bilişsel sağlığı etkilerken sağlıklı beslenmek ve beyin sağlığına iyi gelecek yiyecekler tüketmek, gelişebilecek hastalıkları önemli oranda yavaşlatabilir. İşte beyin sağlığına iyi gelecek yiyecekler...

Giriş Tarihi: 01.11.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:13
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Beyni çelik gibi yapan mucize! Her gün bir avuç tüketirseniz...

Çoğu insan yaşlandıkça yaşa bağlı bir tür bilişsel bozukluk yaşayacaktır ve bu normal bir süreçtir. Ancak normal bilişsel gerilemenin ötesinde, bazı kişilerde daha ciddi değişiklikler ve demans veya Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar gelişecektir. Yaşlandıkça birçok faktör bilişsel sağlığınızı etkilerken, diyetinize odaklanmak ve beyin sağlığı için en iyi yiyecekleri yemek, bilişsel gerileme oranını yavaşlatmak ve hastalıkları önlemek için çalışmanın pratik yollarından biridir.

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Beyni çelik gibi yapan mucize! Her gün bir avuç tüketirseniz...

Ama önce yaşlanma beyninizi nasıl etkiler? Yaşlandıkça beyniniz doğal olarak küçülür, beyninize giden kan akışı azalabilir ve iltihaplanma yaşayabilirsiniz; bunların hepsi bilişsel sağlığınızı etkileyebilir. Aslında yaş ortalaması 70 olan her üç kişiden ikisi bir çeşit bilişsel gerileme yaşayacak.

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Beyni çelik gibi yapan mucize! Her gün bir avuç tüketirseniz...

BEYNİNİZİ YAŞLANMAYA KARŞI KORUYUN

Şu anda 50'li yaşlarınızdaysanız, bu sayıları görebilir ve "sağlıklı beslenmek" için hala çok zamanınız olduğunu düşünebilirsiniz, ancak şu anda beyin-sağlıklı kalıplar oluşturmak ve size uygun bir beslenme planı oluşturmak için mükemmel bir zaman.

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Beyni çelik gibi yapan mucize! Her gün bir avuç tüketirseniz...

Lauren Manaker, "Yaşlandıkça beyin sağlığımızın azalmaya başlaması doğal bir süreçtir, bu nedenle beyin sağlığını 50 yaşın ötesinde korumak genel refah ve uzun ömür için çok önemlidir. Düzenli fiziksel egzersiz yapmak, besin açısından zengin bir diyet benimsemek ve zihinsel olarak canlandırıcı faaliyetlere katılmak etkili stratejilerdir." diyor.

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Beyni çelik gibi yapan mucize! Her gün bir avuç tüketirseniz...

50 yaşından sonra beyin açısından sağlıklı bir beslenme söz konusu olduğunda Manaker, "Meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir beslenme, beyin sağlığı için hayati önem taşıyan besinleri sağlar" diyor.