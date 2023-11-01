01 Kasım 2023, Çarşamba
Beyni çelik gibi yapan mucize! Her gün bir avuç tüketirseniz...
Yaş ilerledikçe bilişsel bozukluk artarken, bazı kişilerde daha ciddi değişiklikler yaşanabilir. Demans veya Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar gelişebilir. Yaşlandıkça birçok faktör bilişsel sağlığı etkilerken sağlıklı beslenmek ve beyin sağlığına iyi gelecek yiyecekler tüketmek, gelişebilecek hastalıkları önemli oranda yavaşlatabilir. İşte beyin sağlığına iyi gelecek yiyecekler...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:13
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