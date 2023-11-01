Beyni çelik gibi yapan mucize! Her gün bir avuç tüketirseniz...

Çoğu insan yaşlandıkça yaşa bağlı bir tür bilişsel bozukluk yaşayacaktır ve bu normal bir süreçtir. Ancak normal bilişsel gerilemenin ötesinde, bazı kişilerde daha ciddi değişiklikler ve demans veya Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar gelişecektir. Yaşlandıkça birçok faktör bilişsel sağlığınızı etkilerken, diyetinize odaklanmak ve beyin sağlığı için en iyi yiyecekleri yemek, bilişsel gerileme oranını yavaşlatmak ve hastalıkları önlemek için çalışmanın pratik yollarından biridir.