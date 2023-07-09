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Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...

İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...

Prof. Dr İbrahim Saraçoğlu sosyal medyada da oldukça popüler olan tarifini paylaştı... Ödem ve gaz sancısı, kolesterol sorunu yaşayanlara ilaç gibi gelecek! 2 bardağı vücudu tertemiz yapıyor! Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. İşte, mucizevi çay tarifi ve yapılışı...

Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 08:53
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İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...

İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Ne ödem ne de mikrop bırakacak. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şifa kaynağı tarifleriyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Ünlü profesörün bu tarifi, özellikle ödem sorunu olanlara ilaç gibi gelecek. Saraçoğlu'nun önerdiği besin birçok hastalığı da tedavi ediyor. İşte vücudu tertemiz yapan çay tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...

ÖDEM SORUNUNA ANINDA ÇÖZÜM!

Kiraz yerken saplarının ve çekirdeklerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr İbrahim Saraçoğlu, bu çayın hem faydasını hem de yapılışını paylaştı. Saraçoğlu'nun bu tarifi sosyal medyada oldukça popüler. İşte vücuttaki mikrobu yok eden çay tarifi ve yapılışı...

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İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kirazlarınızı afiyetle yedikten sonra kalan kiraz saplarını kurutmak için temiz bir tepsinin ya da kağıdın üzerine güzelce yayın.

Birkaç gün güneş gören, temiz bir alanda bekletin.

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İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...

-Kaynamakta olan 1 su bardağı suya 30 tane kiraz sapı ilave edilir ve 5 dakika boyunca kaynatılır.

-Birkaç damla limon suyu da eklenebilir.

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İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...

-Özellikle prostat şikâyeti olanların birkaç damla limon suyu ekleyerek tüketmesi önerilmektedir. Ilık olarak tüketilmesi tavsiye edilir.