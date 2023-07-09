İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...

İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Ne ödem ne de mikrop bırakacak. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, şifa kaynağı tarifleriyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Ünlü profesörün bu tarifi, özellikle ödem sorunu olanlara ilaç gibi gelecek. Saraçoğlu'nun önerdiği besin birçok hastalığı da tedavi ediyor. İşte vücudu tertemiz yapan çay tarifi...