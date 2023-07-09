HaberlerGaleriİbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...
İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! 3 bardak suya...
Prof. Dr İbrahim Saraçoğlu sosyal medyada da oldukça popüler olan tarifini paylaştı... Ödem ve gaz sancısı, kolesterol sorunu yaşayanlara ilaç gibi gelecek! 2 bardağı vücudu tertemiz yapıyor! Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. İşte, mucizevi çay tarifi ve yapılışı...
Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:51Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 08:53