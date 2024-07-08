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Nasırı 1 günde geçirecek yöntem bulundu! Ayağınızın altına sürün ve bekleyin...

Ayak nasırları genellikle sürekli sürtünme, baskı veya tahriş sonucu oluşur. Dar veya sıkı ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar veya ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar bu duruma yol açabilir. Ayrıca yanlış yürüme biçimi veya uzun süre ayakta durmak da nasır oluşumunu artırabilir. Tedavi için birçok doğal yöntem bulunmaktadır. İşte o yöntemlerden en etkilisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 12:22 Güncelleme: 08.07.2024 12:22
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Nasırı 1 günde geçirecek yöntem bulundu! Ayağınızın altına sürün ve bekleyin...

Ayak nasırı, birçok kişinin yaşadığı yaygın bir sorundur. Bazı doğal yöntemlerle bu sorunu hafifletebilirsiniz. İşte ayak nasırını tedavi etmenin yolu...

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Nasırı 1 günde geçirecek yöntem bulundu! Ayağınızın altına sürün ve bekleyin...

AYAK NASIRINA DOĞAL ÇÖZÜM

Aspirin, ayak nasırlarının tedavisinde etkili olabilir. Aspirin içeriğinde bulunan salisilik asit, nasırın yumuşamasına ve ölü derinin soyulmasına yardımcı olur. Bu nedenle aspirin, nasır tedavisinde topikal olarak kullanılabilir.

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Nasırı 1 günde geçirecek yöntem bulundu! Ayağınızın altına sürün ve bekleyin...

Bunun için birkaç aspirin tableti ezilerek toz haline getirilir ve birkaç damla limon suyu ile karıştırılarak macun kıvamına getirin. Bu karışım nasırın üzerine uygulayın.

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Nasırı 1 günde geçirecek yöntem bulundu! Ayağınızın altına sürün ve bekleyin...

Daha sonra bir bant veya bezle ayağınızı sarın. Birkaç saat beklettikten sonra, nasır yumuşayacak ve siz de törpü veya ponza taşı ile kolayca çıkarabilirsiniz.

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Nasırı 1 günde geçirecek yöntem bulundu! Ayağınızın altına sürün ve bekleyin...

Aspirinin anti-inflamatuar özellikleri, aynı zamanda nasır bölgesindeki ağrı ve iltihabı azaltmaya da yardımcı olabilir.