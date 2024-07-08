Nasırı 1 günde geçirecek yöntem bulundu! Ayağınızın altına sürün ve bekleyin...

Ayak nasırları genellikle sürekli sürtünme, baskı veya tahriş sonucu oluşur. Dar veya sıkı ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar veya ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar bu duruma yol açabilir. Ayrıca yanlış yürüme biçimi veya uzun süre ayakta durmak da nasır oluşumunu artırabilir. Tedavi için birçok doğal yöntem bulunmaktadır. İşte o yöntemlerden en etkilisi...