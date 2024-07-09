Kilosu 400 liradan satılıyor! Şekeri anında düşüren mucizevi gıda...

Kakaonun bir faydası daha ortaya çıktı. Sindirim kolaylaştırma, beyin fonksiyonlarını geliştirme, kolesterol düzenleme gibi faydaları bilinen kakaonun, kan şekerini düşürme özelliği de bulunmaktadır. Özellikle diyabet hastaları için mucizevi bir besin olan kakao, her gün 5-20 gr arasında tüketilmelidir. İşte diyabet hastalarına şifa olan o gıda...

ahaber.com.tr Giriş: 09.07.2024 10:06 Güncelleme: 09.07.2024 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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