Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Bu zararını kimse bilmiyor! Kahve içerken...

Kahve, pek çok kişi için güne başlamak veya enerjiyi yükseltmek için vazgeçilmez bir içecektir. Ancak, kahve içme zamanlamasının sağlık üzerinde önemli bir rol oynadığı ve yemeklerle uyumsuz olabileceği konusunda birçok bilgi göz ardı ediliyor. İşte yemekten sonra neden kahve içmemeniz gerektiğine dair bilgiler...