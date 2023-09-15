İbn-i Sina’dan asırlık tarif! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...

Tıp dünyasının önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina, yaşadığı dönemde tespit ettiği faydalı bilgileri not alarak, bu bilgileri günümüze kadar aktarmış ve dünya çapında saygınlık kazanmış bir hekimdir. İbn-i Sina'nın, tıp alanındaki önerileri ve buluşları hala büyük ilgi görüyor. Özellikle kemik sağlığına ve diz ağrılarına yönelik tavsiyeleri birçok kişi tarafından uygulanıyor. İşte, diz ağrılarını kesen mucizevi tarif...