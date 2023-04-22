22 Nisan 2023, Cumartesi
Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...
"Magnezyum hangi besinlerde bulunuyor?" sorusu araştırılmaya başladı. Magnezyum, vücudun işlevi için çok önemlidir ve bol miktarda bulunur. Kas ve kemik sağlığından egzersiz performansı arttırmaya, migren ağrılarına, kalp ritmi düzenlemeye yarar. Vücut bu minerali kendi başına üretmediği için gıdalar ve gerektiğinde de dışarıdan takviyelerle alınması gerekir. Bu minarelin eksikliğini yaşayanlar, Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, magnezyum hakkında tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 18:00
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