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Haberler Galeri Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...

Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...

"Magnezyum hangi besinlerde bulunuyor?" sorusu araştırılmaya başladı. Magnezyum, vücudun işlevi için çok önemlidir ve bol miktarda bulunur. Kas ve kemik sağlığından egzersiz performansı arttırmaya, migren ağrılarına, kalp ritmi düzenlemeye yarar. Vücut bu minerali kendi başına üretmediği için gıdalar ve gerektiğinde de dışarıdan takviyelerle alınması gerekir. Bu minarelin eksikliğini yaşayanlar, Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, magnezyum hakkında tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 18:00
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Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...

"Magnezyum nedir, ne işe yarar, hangi besinlerde vardır?" soruları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme ne kadar önemliyse ihtiyaç duyulan vitamin ve mineral gibi takviyelerin alınması da bir o kadar önemlidir. Vücudumuzda bol bulunan bu 4.minarelin ne işe yaradığı, hangi besinlerde bulunduğu merak konusu oldu.Peki, magnezyum ne işe yarar, faydaları nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde var? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...

MAGNEZYUM NEDİR?

Magnezyum, vücudun işlevi için çok önemli bir mineraldir ve vücutta en bol bulunan 4. mineraldir. Vücut bu minerali kendi başına üretmediği için gıdalar ve gerektiğinde de takviyeler vasıtasıyla alınması gereklidir.

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Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...

Enerji üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, sinir sinyal iletimi ve kas kasılması dahil olmak üzere insan sağlığı için gerekli olan 300'den fazla metabolik reaksiyonda yer alır. Bütün bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için düzenli olarak alınması ve vücuttaki rezervlerin doldurulması gerekir.

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Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...

İnsan vücudunda magnezyumun %60'ı kemik ve dişlerde, %39'u yumuşak dokularda, kalan %1'i ise kanda bulunmaktadır. Magnezyum, beyin ve kalpte diğer organlara nazaran daha yoğun olarak yer almaktadır.

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Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...

Magnezyum kan basıncının normal seviyede seyretmesine, kemiklerin güçlü ve kalp ritminin sabit kalmasına yardımcı olur. Ayrıca düşük magnezyum seviyeleri kısa vadede belirtilere neden olmasa da, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır.