Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...

"Magnezyum nedir, ne işe yarar, hangi besinlerde vardır?" soruları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme ne kadar önemliyse ihtiyaç duyulan vitamin ve mineral gibi takviyelerin alınması da bir o kadar önemlidir. Vücudumuzda bol bulunan bu 4.minarelin ne işe yaradığı, hangi besinlerde bulunduğu merak konusu oldu.Peki, magnezyum ne işe yarar, faydaları nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde var? İşte detaylar...