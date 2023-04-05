Kilo kilo yağınız gidecek! Ender Saraç mucize çayın tarifini verdi! Her gün 3 bardakla aynadaki yansımanıza inanamayacaksınız!

Dr. Ender Saraç'tan metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakmanızı kolaylaştıracak çay tarifi geldi. Spor yapmak ya da dengeli beslenmek çoğu zaman kilo vermeniz için yeterli olmayabiliyor. Metabolizma hızınız hem bağışıklığını hem de hızlı kilo vermeniz için kilit rolü oynamaktadır. İşte diyet yapmadan yağ yakan acı çay tarifi.