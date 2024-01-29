29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin

Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi, soğuk hava koşulları nedeniyle karşılaştığı inatçı öksürük sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu mevsimde ortaya çıkan öksürük, genellikle uzun süren bir tedavi süreci gerektirirken, etkileriyle kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. İşte geçmek bilmeyen öksürüğü şıp diye kesen karışım!

Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:22
  • 1
  • 9
Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin

Soğuk algınlığı ve öksürük, özellikle kış aylarında sık sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biridir ve bu problemlerle başa çıkmak için doğal çözümler arayışı her geçen gün artmaktadır. İlaç kullanmak istemeyenler ise doğal yöntemlere başvuruyor. İşte Lokman hekimden şifa karışımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin

BU KARIŞIM HER DERDE DEVA!

Lokman Hekim'in önerisiyle geleneksel tıbbın bir harmanı olan bal ve tere tohumu karışımı, bağışıklık sistemini güçlendiren etkileriyle dikkat çekiyor.

  • 3
  • 9
Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin

Doğal bir antiseptik olan bal, bakteri ve virüslere karşı savaşırken, tere tohumu ise A ve C vitaminleri açısından zengin içeriğiyle bağışıklık sistemini destekliyor.

  • 4
  • 9
Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin

Bal ve Tere Tohumu Kürü Tarifi: Doğal Şifa Mucizesi!

Soğuk kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak için Lokman Hekim'in önerdiği bal ve tere tohumu karışımını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte adım adım yapımı:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tere tohumu
1 çay kaşığı bal

  • 5
  • 9
Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin

Yapılışı:

İlk olarak tere tohumunu temizleyin ve gerekirse yıkayın. Tere tohumunu ince bir öğütücü veya değirmen yardımıyla toz haline getirin. Bu tohum tozu, karışımın homojen olmasını sağlayacaktır.

Hazırladığınız tere tohumu tozunu bir kaba alın. Üzerine 1 çay kaşığı balı ekleyin. Bu noktada, doğal ve organik bal tercih etmek, karışımın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini artırabilir.