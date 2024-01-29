29 Ocak 2024, Pazartesi
Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin
Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi, soğuk hava koşulları nedeniyle karşılaştığı inatçı öksürük sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu mevsimde ortaya çıkan öksürük, genellikle uzun süren bir tedavi süreci gerektirirken, etkileriyle kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. İşte geçmek bilmeyen öksürüğü şıp diye kesen karışım!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:22
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