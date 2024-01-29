Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin

Yapılışı:

İlk olarak tere tohumunu temizleyin ve gerekirse yıkayın. Tere tohumunu ince bir öğütücü veya değirmen yardımıyla toz haline getirin. Bu tohum tozu, karışımın homojen olmasını sağlayacaktır.

Hazırladığınız tere tohumu tozunu bir kaba alın. Üzerine 1 çay kaşığı balı ekleyin. Bu noktada, doğal ve organik bal tercih etmek, karışımın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini artırabilir.