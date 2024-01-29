Canan Karatay açıkladı! Bu eti tüketen bir daha hastalanmıyor! Pişirmeden...

Canan Karatay, "Herkes yemeli" diyerek duyurdu. Bunu yiyen hastalık yüzü görmeyecek! Ünlü profesör ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü iddia ettiği bir besini tavsiye etti. İşte o besin...