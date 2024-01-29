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Canan Karatay açıkladı! Bu eti tüketen bir daha hastalanmıyor! Pişirmeden...

Canan Karatay, "Herkes yemeli" diyerek duyurdu. Bunu yiyen hastalık yüzü görmeyecek! Ünlü profesör ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü iddia ettiği bir besini tavsiye etti. İşte o besin...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:53
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Canan Karatay açıkladı! Bu eti tüketen bir daha hastalanmıyor! Pişirmeden...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki uzmanlığıyla, pastırmanın en sağlıklı et olduğunu vurguluyor. Pastırma, pişmemesi sayesinde protein, demir, çinko ve B vitaminlerini kaybetmiyor, bu özellikleriyle diğer etlere göre daha besleyici bir tercih olabiliyor.

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Canan Karatay açıkladı! Bu eti tüketen bir daha hastalanmıyor! Pişirmeden...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pastırma, Canan Karatay'ın da gözdesi. Pastırma özellikle pidelerde, fasulye yemeklerinde ve sabah kahvaltılarında sıkça tercih edilen bir lezzet olarak öne çıkıyor.

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Canan Karatay açıkladı! Bu eti tüketen bir daha hastalanmıyor! Pişirmeden...

Pastırmanın pişmediği için en sağlıklı etin pastırma olduğunu savunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman bilhassa pastırma çok önemlidir ama katkı maddesi olmayacak, hiçbir kimyasal olmayacak" açıklaması yaptı.

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Canan Karatay açıkladı! Bu eti tüketen bir daha hastalanmıyor! Pişirmeden...

Pastırmanın sadece lezzetli olmakla kalmayıp sağlığa da birçok fayda sağladığını ifade eden Karatay, bu besinin bilinmeyen yararlarını açıkladı.

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Canan Karatay açıkladı! Bu eti tüketen bir daha hastalanmıyor! Pişirmeden...

PASTIRMANIN FAYDALARI

Pastırmanın sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır.

Yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimine katkıda bulunan pastırma, aynı zamanda demir ve çinko bakımından zengin olması nedeniyle vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir etki sunar.