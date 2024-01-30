30 Ocak 2024, Salı
Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...
Havaların soğumasıyla birlikte artan üst solunum enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, önemli uyarılarda bulundu. Sünbül, kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirmenin enfeksiyon riskini artırabileceğini vurgulayarak özellikle belirli grupların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:07
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