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Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...

Havaların soğumasıyla birlikte artan üst solunum enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, önemli uyarılarda bulundu. Sünbül, kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirmenin enfeksiyon riskini artırabileceğini vurgulayarak özellikle belirli grupların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:07
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Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...

Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyor ve hasta olan kişilerle daha çok temas halinde oluyor. Bu durum mevsimsel enfeksiyonların yayılma riskini de artırıyor. İşte uzmanından hastalıklardan korunmak için önemli tavsiyeler...

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Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...

İHA'nın haberine göre; Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğini ve hasta olan kişilerle temas ihtimalinin artmakta olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, bu durumun mevsimsel enfeksiyonların yayılma riskini artırdığını işaret etti. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının kış aylarında daha sık görülen hastalıklar arasında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sünbül, şunları söyledi:

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Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...

"Üst solunum yolu enfeksiyonları burun, boğaz, sinüsler ve solunum yollarını etkileyen soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit gibi hastalıklardır.

Bu tür enfeksiyonlara genellikle virüs denilen mikroplar neden olmaktadır ve oldukça bulaşıcıdır. Öksürme, hapşırma, konuşma sırasında havaya saçılan damlacıklar enfeksiyonun yayılmasını sağlar. Ayrıca, ellerin yeterince yıkanmaması da enfeksiyon riskini artırır."

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Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...

"BURUN TIKANIKLIĞI VE BAŞ AĞRISI GÖRÜLEBİLİR"

Mevsimsel üst solunum yolunun belirtilerinden bahseden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, "Mevsimsel üst solunum yolu hastalıklarının başlıca belirtileri burun tıkanıklığı ve burun akıntısıdır. Ayrıca, öksürük, boğaz ağrısı, hapşırma atakları görülebilir. Özellikle sinüzit geliştiğinde baş ağrısı olabilir. Grip gibi hastalıklarda yaygın vücut ağrıları, kas ve eklem ağrıları görülür. Bazen hafif ateş tabloya eşlik edebilir. Belirtiler kişiye göre bazı farklılıklar gösterebilir. Yüksek ateş, boğaz ağrısı veya nefes alma güçlüğü varsa mutlaka sağlık kurumuna başvurulmalıdır" dedi.

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Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...

"İSTİRAHAT OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Tedavi yollarına değinen Prof. Dr. Sünbül, "Mevsimsel enfeksiyon hastalıklarında tedavi yaklaşımı hastalığın türüne, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Mevsimsel hastalıkların tedavisinde genel olarak dinlenme ve iyi beslenme, vücudun enfeksiyonla mücadele etmesine yardımcı olur. Ayrıca bol miktarda sıvı almak yararlıdır. Ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlar belirtilerin hafiflemesini sağlar. Ancak bu tür ilaçlar doktor önerisiyle alınmalıdır. Bulunulan odanın nemlendirilmesini sağlamak ve havalandırmak ihmal edilmemelidir. Virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde bakteri türü mikroplara etkili olan antibiyotiklerin bir yararı yoktur" diye konuştu.