Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...

"İSTİRAHAT OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Tedavi yollarına değinen Prof. Dr. Sünbül, "Mevsimsel enfeksiyon hastalıklarında tedavi yaklaşımı hastalığın türüne, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Mevsimsel hastalıkların tedavisinde genel olarak dinlenme ve iyi beslenme, vücudun enfeksiyonla mücadele etmesine yardımcı olur. Ayrıca bol miktarda sıvı almak yararlıdır. Ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlar belirtilerin hafiflemesini sağlar. Ancak bu tür ilaçlar doktor önerisiyle alınmalıdır. Bulunulan odanın nemlendirilmesini sağlamak ve havalandırmak ihmal edilmemelidir. Virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde bakteri türü mikroplara etkili olan antibiyotiklerin bir yararı yoktur" diye konuştu.