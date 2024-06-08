Kurusu da var ama suyu daha etkili! Tıkalı bağırsakları açıyor...

Kabızlığın hafif vakalarında, lif açısından zengin besinler tüketmek, yeterli miktarda su içmek, düzenli egzersiz yapmak ve tuvalet alışkanlıklarını düzeltmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri faydalı olabilir. Ayrıca, kabızlığı hafifletmek için bazı ilaçlar veya lif takviyeleri de kullanılabilir. Ancak, şiddetli veya sürekli kabızlık durumlarında bir doktora danışmak önemlidir, çünkü altta yatan başka bir tıbbi sorun olabilir ve uzman tavsiyesi gerekebilir.