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Kurusu da var ama suyu daha etkili! Tıkalı bağırsakları açıyor...

Kabızlık, dışkının düzensiz veya zor geçişi sonucunda bağırsak hareketlerinin azalmasıyla ortaya çıkan bir sindirim sorunudur. Kabızlık, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve rahatsızlık hissi, şişkinlik, karın ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Ancak bu sorun doğal yöntemlerle çözülebilir. İşte doğal müshil etkisi yaratan ve bağırsakları temizleyen yiyecek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:06
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Kurusu da var ama suyu daha etkili! Tıkalı bağırsakları açıyor...

Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde yetişen ve adeta bir şifa deposu olarak bilinen iğde meyvesi, insan sağlığına inanılmaz faydalar sunuyor. Genellikle kuru halde tüketilen bu muhteşem meyvenin, kaynatılarak elde edilen suyunun etkileri ise bambaşka.

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Kurusu da var ama suyu daha etkili! Tıkalı bağırsakları açıyor...

Kabızlığın hafif vakalarında, lif açısından zengin besinler tüketmek, yeterli miktarda su içmek, düzenli egzersiz yapmak ve tuvalet alışkanlıklarını düzeltmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri faydalı olabilir. Ayrıca, kabızlığı hafifletmek için bazı ilaçlar veya lif takviyeleri de kullanılabilir. Ancak, şiddetli veya sürekli kabızlık durumlarında bir doktora danışmak önemlidir, çünkü altta yatan başka bir tıbbi sorun olabilir ve uzman tavsiyesi gerekebilir.

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Kurusu da var ama suyu daha etkili! Tıkalı bağırsakları açıyor...

İğde, sağlık açısından pek çok faydası olan ve geleneksel olarak kullanılan bir meyvedir. İşte iğdenin bazı faydaları:

Antioksidan Özellikler: İğde, antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve vücudunuzun genel sağlığını destekler.

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Kurusu da var ama suyu daha etkili! Tıkalı bağırsakları açıyor...

Bağışıklık Sistemi Güçlendirme: İğde, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede hastalıklara karşı direnci artırır.

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Kurusu da var ama suyu daha etkili! Tıkalı bağırsakları açıyor...

Kabızlık Sorununu Giderme: İğde lif bakımından zengin bir meyvedir ve sindirim sistemi sağlığına yardımcı olabilir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık sorununu hafifletir.

Kolesterolü Dengeleme: Araştırmalar, iğde tüketiminin kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Bu da kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.