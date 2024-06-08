08 Haziran 2024, Cumartesi
Kurusu da var ama suyu daha etkili! Tıkalı bağırsakları açıyor...
Kabızlık, dışkının düzensiz veya zor geçişi sonucunda bağırsak hareketlerinin azalmasıyla ortaya çıkan bir sindirim sorunudur. Kabızlık, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve rahatsızlık hissi, şişkinlik, karın ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Ancak bu sorun doğal yöntemlerle çözülebilir. İşte doğal müshil etkisi yaratan ve bağırsakları temizleyen yiyecek...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:06
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