08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Bu 3 besini tüketen 100 yaşını görüyor...

İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Tıp tarihinin önemli simlerinden biri olan İbn-i Sina, yüzyıllar önce kaleme aldığı El-Kanun fi't-Tıb kitabında, sağlıklı yaşamın sırlarını içeren değerli bilgiler paylaştı. İşte İbn-i Sina'ya göre ömrü uzatan 3 besin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 11:05
  • 1
  • 10
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Bu 3 besini tüketen 100 yaşını görüyor...

Tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce ortaya koyduğu bilgiler, günümüzde de ilgi görüyor. İşte ömrü uzatan besinler...

  • 2
  • 10
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Bu 3 besini tüketen 100 yaşını görüyor...

ÇAM FISTIĞI



  • 3
  • 10
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Bu 3 besini tüketen 100 yaşını görüyor...

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder.

  • 4
  • 10
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Bu 3 besini tüketen 100 yaşını görüyor...

C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

  • 5
  • 10
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Bu 3 besini tüketen 100 yaşını görüyor...

ISIRGAN OTU