08 Haziran 2024, Cumartesi
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Bu 3 besini tüketen 100 yaşını görüyor...
İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Tıp tarihinin önemli simlerinden biri olan İbn-i Sina, yüzyıllar önce kaleme aldığı El-Kanun fi't-Tıb kitabında, sağlıklı yaşamın sırlarını içeren değerli bilgiler paylaştı. İşte İbn-i Sina'ya göre ömrü uzatan 3 besin...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 11:05
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