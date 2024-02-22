Kur'an-ı Kerim'de geçen 12 şifalı yiyecek! A'dan Z'ye faydaları...

İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'de, pek çok şifalı besin ve bitki adı geçmektedir. Bu besinlerin insan sağlığına olan katkıları büyük önem taşımaktadır. Kuran'da bahsi geçen bu besinler, bilim insanları tarafından da değerlendirilmiş ve onaylanmıştır. Kuran'da adı geçen bu şifalı yiyecekler, insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine ve çeşitli hastalıklardan korunmalarına yardımcı olmaktadır.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.02.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 13:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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