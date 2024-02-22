Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte milyonları ilgilendiren liste 🩸 Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin

Sağlıklı bir yaşam sürmenin başında sağlıklı beslenme geliyor. Uzmanlar beslenme konusunda vatandaşları uyarırken, hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini de açıkladı. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte merak edilen kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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