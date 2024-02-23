Faydasını ikiye katlıyor! 1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra 1 bardak...

Kabak çekirdeği, bal kabağı içerisinden çıkan ve kavurularak tüketilen lezzetli bir kuruyemiştir. Besleyici özellikleriyle bilinen bu kuruyemiş, insan vücudundaki birçok besin ihtiyacını karşılayabilir. Kabak çekirdeği, içeriğinde bulunan çeşitli vitaminler ve mineraller sayesinde sağlığa faydalı bir atıştırmalık olarak bilinir. Bu şifalı besinin faydasını iki katına çıkarmak için bu yöntemi deneyin!