Kullanmadan hemen çöpe atın! Canan Karatay ’Ne bakteri kalır ne virüs’ diyerek uyardı! Böyle temizlerseniz...

Prof. Dr. Canan Karatay, sadece beslenme konusunda değil, günlük yaşam alışkanlıkları ve hijyen konusundaki önerileriyle de geniş bir kesim tarafından takip ediliyor. Son açıklamasında, özellikle ev hanımlarını ilgilendiren bir konuya dikkat çeken Karatay, mutfak ve çamaşır hijyeninin önemine vurgu yaparak, bazı ürünlerin özenle kullanılması gerektiğini belirtti. İşte, haberin detayları...