18 Mart 2024, Pazartesi
Kulağınıza soğan koyun ve bekletin. Meğer o sorunu şak diye çözüyormuş
Soğan, yalnızca lezzetli bir mutfak malzemesi olmanın ötesinde, kulak sağlığını korumada önemli bir rol oynar. İçerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle mücadele ederek işitme kaybı gibi kulak problemlerine karşı koruyucu etki sağlar. Soğan, quercetin ve kuersetin gibi serbest radikallerle savaşan ve hücresel hasarı engelleyen güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, iç kulaktaki ses sinyallerini ileten hassas hücreleri korur. Böylece, yaşa bağlı işitme kaybı ve diğer işitme problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:11
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