Canan Karatay önerdi! Yağları mum gibi eritiyor! Kahve içerken 1 kaşık...

Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenler için dikkat çeken bir öneride bulundu. Karatay'ın yağları cayır cayır yakan tarifi, günde bir Türk kahvesi içmeden duramayanları sevindirecek nitelikte. Bu yağı, Türk kahvenize ya da filtre kahvenize sadece bir kaşık eklemeniz yeterli. İşte, Canan Karatay'ın önerdiği yağ yakan kahve tarifi...