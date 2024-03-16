16 Mart 2024, Cumartesi
İştahı bıçak gibi kesen en etkili besin! Sahurdan iftara kadar tok tutuyor...
Ramazan ayı, oruç tutanlar için uzun süreli açlık ve susuzluğun olduğu bir aydır. Bu süreçte, sahurda doğru besinleri tüketmek, gün boyu enerji ve tokluk sağlamak açısından büyük önem taşır. Özellikle bu tarif sayesinde sahurda uzun süre tok kalabilir ve oruç sürecini daha rahat geçirebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:42
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