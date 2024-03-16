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İştahı bıçak gibi kesen en etkili besin! Sahurdan iftara kadar tok tutuyor...

Ramazan ayı, oruç tutanlar için uzun süreli açlık ve susuzluğun olduğu bir aydır. Bu süreçte, sahurda doğru besinleri tüketmek, gün boyu enerji ve tokluk sağlamak açısından büyük önem taşır. Özellikle bu tarif sayesinde sahurda uzun süre tok kalabilir ve oruç sürecini daha rahat geçirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:42
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İştahı bıçak gibi kesen en etkili besin! Sahurdan iftara kadar tok tutuyor...

Sahurda uzun süre tok kalmanın sırrı, zengin içerikli besinleri tercih etmekten geçmektedir. Bu besinler, sindirim sürecini yavaşlatarak ve enerjiyi dengeli bir şekilde sağlayarak uzun süreli tokluk hissi sağlarlar. İşte sahurda tüketebileceğiniz tok tutan besin önerisi...

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İştahı bıçak gibi kesen en etkili besin! Sahurdan iftara kadar tok tutuyor...

HEM İŞTAH KESİYOR HEM DE TOK TUTUYOR!

Tarçınlı ayva püresi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık veya tatlı seçeneği sunar. Tok tutucu özelliğiyle öne çıkan bu tarifin yapılışı oldukça basit. İşte gerekli malzemeler...

Malzemeler:

-2 orta boy ayva
-1 çay kaşığı tarçın
-1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

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İştahı bıçak gibi kesen en etkili besin! Sahurdan iftara kadar tok tutuyor...

Pürenin Yapılışı:

-Ayvaları yıkayın ve kabuklarını soyun. Daha sonra ayvaları rendeleyin.

-Bir tencereye rendelenmiş ayvaları alın ve üzerine tarçın ve balı ekleyin.

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İştahı bıçak gibi kesen en etkili besin! Sahurdan iftara kadar tok tutuyor...

-Kısık ateşte, ayvalar yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ara sıra karıştırarak homojen bir kıvam elde edene kadar pişirin.

-Piştikten sonra püreyi soğumaya bırakın.

-Soğuduktan sonra tarçınlı ayva püresini servis edin.

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İştahı bıçak gibi kesen en etkili besin! Sahurdan iftara kadar tok tutuyor...

Bu tarçınlı ayva püresini günde bir porsiyon olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca, dilerseniz yemeklerden yarım saat önce 1 kaşık kadar da yiyebilirsiniz. Bu lezzetli püre, hem sağlıklı bir atıştırmalık olarak hem de tatlı bir alternatif olarak tercih edilebilir.