İştahı bıçak gibi kesen en etkili besin! Sahurdan iftara kadar tok tutuyor...

Bu tarçınlı ayva püresini günde bir porsiyon olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca, dilerseniz yemeklerden yarım saat önce 1 kaşık kadar da yiyebilirsiniz. Bu lezzetli püre, hem sağlıklı bir atıştırmalık olarak hem de tatlı bir alternatif olarak tercih edilebilir.