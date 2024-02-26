Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak! Yıpranmış saçları onarıyor! Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

Keratin, insanların deri, tırnaklar, dişler ve saçlarda bulunan dayanıklılığı artıran bir protein maddesidir. Saçlara sık sık boya yapmak, saç rengini açtırmak veya yüksek ısılı işlemlere maruz bırakmak gibi faktörler, saçtaki doğal keratin miktarını azaltabilir. Bu durumda saçlar daha kolay dolaşmaya, mat ve kuru görünmeye başlar. Bu nedenle, keratin bakımı saçlar için oldukça önemlidir. Eğer kuaföre gitme imkanınız veya bütçeniz yoksa, saçlarınızı keratin bakımı yaparak evde yenileyebilirsiniz.