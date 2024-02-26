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Haberler Galeri Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak! Yıpranmış saçları onarıyor! Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak! Yıpranmış saçları onarıyor! Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

Keratin, insanların deri, tırnaklar, dişler ve saçlarda bulunan dayanıklılığı artıran bir protein maddesidir. Saçlara sık sık boya yapmak, saç rengini açtırmak veya yüksek ısılı işlemlere maruz bırakmak gibi faktörler, saçtaki doğal keratin miktarını azaltabilir. Bu durumda saçlar daha kolay dolaşmaya, mat ve kuru görünmeye başlar. Bu nedenle, keratin bakımı saçlar için oldukça önemlidir. Eğer kuaföre gitme imkanınız veya bütçeniz yoksa, saçlarınızı keratin bakımı yaparak evde yenileyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:54
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Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak! Yıpranmış saçları onarıyor! Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

Keratin bakımı, dış etkenlerin neden olduğu kurumuş ve yıpranmış saçlara kaybettiği canlılığı, parlaklığı ve nemi geri kazandırmak için yapılan bir işlemdir. Bu bakım esnasında saça kaybolan proteinlerin yerine yenileri yerleştirilir, böylece yıpranmış saçlar onarılır. Kuaförler tarafından yapılan bu işlemi evde rahatlıkla uygulayarak sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

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Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak! Yıpranmış saçları onarıyor! Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

EVDE KERATİN BAKIMI YAPILIŞI

🔹İlk olarak, saçınızı keratin bakımı için özel olarak formüle edilmiş şampuanla veya kendi kullandığınız şampuanla 2 kez yıkayın. Bu, saçınızın kir ve yağdan tamamen arınmasını sağlayarak keratin bakımının daha etkili olmasını sağlar.

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Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak! Yıpranmış saçları onarıyor! Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

🔹Saçlarınızı yıkadıktan sonra havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Daha sonra saç kurutma makinesini en düşük ayarlarda çalıştırarak saçlarınızı kurutun. Bu, saçlarınızın hırpalanmadan kurumasını sağlayarak keratin bakımının etkinliğini artırır.

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Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak! Yıpranmış saçları onarıyor! Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

🔹Keratin bakımı ürününü saçınıza uygulamadan önce saçınızı parçalara ayırın. Ardından, keratin ürününü saçınıza uygulayarak her saç telinin keratin ile kaplanmasını sağlayın.

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Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak! Yıpranmış saçları onarıyor! Evde keratin bakımı nasıl yapılır?

🔹Keratin ürününü saçınıza uyguladıktan sonra, saçlarınızı tarayarak keratinin tüm saç tellerine eşit şekilde yayılmasını sağlayın.