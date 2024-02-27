7 zeytin 1 incir diyeti: Kahvaltıda yiyen zayıflıyor! Japon bilim insanları onayladı

İncir ve zeytin diyetinin uygulama süresi genellikle 21 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre boyunca her sabah ve her gece, 7 zeytin ve 1 incir tüketilmesi önerilir. Araştırmalar, vücudun en verimli olduğu zaman diliminin sabah ve uyumadan önce olduğunu göstermektedir.