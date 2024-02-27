27 Şubat 2024, Salı
7 zeytin 1 incir diyeti: Kahvaltıda yiyen zayıflıyor! Japon bilim insanları onayladı
Kahvaltıda tüketen zayıflıyor! Son dönemde oldukça popülerleşen 7 zeytin 1 incir diyetinin kilo verme sürecinde etkili olduğu düşünülüyor. Bu diyetin nasıl yapıldığı ve hangi besinlerin tüketilmediği ise merak konusu oluyor. Bu diyet, özellikle kahvaltı öğününde uygulanıyor ve gün boyunca sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi hedefliyor. İşte 7 zeytin 1 incir diyeti hakında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:59
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