İbn-i Sina 1000 yıl önce önermiş! Uyku sorunu yaşayan bunu denesin...

İbn-i Sina, sağlık alanında sunduğu çözüm önerileriyle tanınan ünlü bir hekimdir. Yaklaşık 1000 yıl öncesinden insanların yaşadığı sağlık sorunlarına çare aramış ve çeşitli öneriler geliştirmiştir. Ayrıca uyku problemleri gibi yaygın sorunlarla ilgili de önerilerde bulunmuştur. İbn-i Sina, uyku kalitesinin önemine vurgu yaparak derin ve sağlıklı bir uykunun önemini vurgulamış ve bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. İşte uyku sorunu yaşayanlara ilaç gibi öneri!