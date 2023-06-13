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Haberler Galeri Yaza fit ve formda girmenizi garantileyecek salatalık diyeti! Gün gün zayıflayacaksınız! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

Yaza fit ve formda girmenizi garantileyecek salatalık diyeti! Gün gün zayıflayacaksınız! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

Yaz kapıya dayanırken hala fazla kiloları ile başı dertte olanlar için hızlıca kilo verdirecek diyet listesi geldi. Yaz sıcaklarında hem gerekli su ihtiyacınızı karşılayarak 2 haftada toplam 8 kilo vermenize yardımcı olacak bu diyet listesi vazgeçilmeziniz olacak. İşte 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 08:56
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Yaza fit ve formda girmenizi garantileyecek salatalık diyeti! Gün gün zayıflayacaksınız! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

Kilo vermek isteyenler için 1 haftada 4 kiloyu silip atacak bu diyet tarifi vazgeçilmezler arasında yerini alacak. Hem sizi aç bırakmayacak hem de gün gün sizi eritecek. Tatile çıkmadan önce hızlı ve kesin bir şekilde yağ yakmak fazlalıklarından kurtulmak isteyenler için fırsat kapısı aralanacak. Salatalık diyetinin formülü haberimizde...

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Yaza fit ve formda girmenizi garantileyecek salatalık diyeti! Gün gün zayıflayacaksınız! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

Salatalık kilo vermek için harikalar yaratabilir. Çoğunluğu su olduğu bilinen salatalık aynı zamanda güçlü bir lif ve vitamin kaynağı... Salatalık, 100 gramında sadece 15 kalori olan eşsiz bir yeşil sebzedir.

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Yaza fit ve formda girmenizi garantileyecek salatalık diyeti! Gün gün zayıflayacaksınız! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

NEDEN BU KADAR HIZLI KİLO VERMENİZİ SAĞLAR?

* Metabolizmanızı hızlandırır ve egzersizlerle birlikte daha çok yağ yakmanızı sağlar.

* Tartrat asit, salatalıkta bulunan enerjiyi artıran ve zayıflamada etkili diğer bir bileşendir.

* Karbonhidratları enerjiye dönüştürerek yağa dönüşmelerini engeller

* Salatalık diyetini 2 hafta boyunca uygulayarak 8 kilodan birden kurtulabilirsiniz. Yaza harika bir başlangıç yapmak için doğru bir zaman...

* Diyet sonrası verdiğiniz kiloları almamak için diyet sonrası ipuçlarına bakmayı ihmal etmeyin.

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Yaza fit ve formda girmenizi garantileyecek salatalık diyeti! Gün gün zayıflayacaksınız! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

SALATALIK DİYETİ İLE 2 HAFTADA 8 KİLO

* Salatalık diyeti 2 hafta süre ve size 7-8 kilo verdirebilen bir diyettir.

* Salatalık bu diyetin temelidir, ve bu sebzeden doyana kadar limitsizce yemenize izin var. Salatalık sağlıklı ve besleyici bir gıdadır.

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Yaza fit ve formda girmenizi garantileyecek salatalık diyeti! Gün gün zayıflayacaksınız! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

2 HAFTADA 8 KİLO VERDİREN DİYET

2 haftada 8 kilo verdiren diyette salatalıkla beraber günlük şu gıdalar tüketilebilir:

* 2 kaynamış yumurta veya 150 gram ton balığı, veya 150 gram beyaz et (ızgara ya da haşlama)

* 2 büyük haşlanmış patates (sadece yağda kızarmış olmasın, fırında, buharda pişmiş olabilir) veya 3 dilim tam tahıllı ekmek.

* Taze meyve 500 gram

* Sıvılardan yalnız su ve şekersiz çayla suya izin var. Alkol ve şekerli içecekler yasak

* Her öğünde ve öğün arasında acıktıkça salatalık yenilebilir.