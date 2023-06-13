Yaza fit ve formda girmenizi garantileyecek salatalık diyeti! Gün gün zayıflayacaksınız! 1 haftada -4 kilo için yapmanız gereken...

NEDEN BU KADAR HIZLI KİLO VERMENİZİ SAĞLAR?

* Metabolizmanızı hızlandırır ve egzersizlerle birlikte daha çok yağ yakmanızı sağlar.

* Tartrat asit, salatalıkta bulunan enerjiyi artıran ve zayıflamada etkili diğer bir bileşendir.

* Karbonhidratları enerjiye dönüştürerek yağa dönüşmelerini engeller

* Salatalık diyetini 2 hafta boyunca uygulayarak 8 kilodan birden kurtulabilirsiniz. Yaza harika bir başlangıç yapmak için doğru bir zaman...

* Diyet sonrası verdiğiniz kiloları almamak için diyet sonrası ipuçlarına bakmayı ihmal etmeyin.