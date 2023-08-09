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İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Şeker hastalığına asırlık deva! Tek bir bardağı...

İbn-i Sina, şeker hastalığıyla mücadelede sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra o otun tüketilmesini önerdi. Kan şekerinizi dizginleyerek size nefes aldıracak. Bu bitkinin suyunun şeker hastalarına sağlık sağladığına inanan İbn-i Sina, reçetesinde detaylı anlattı. İşte tek bir bardağı bile...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:02
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İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Şeker hastalığına asırlık deva! Tek bir bardağı...

İbn-i Sina, şeker hastalığıyla mücadelede sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra o otun tüketilmesini önerdi. Kan şekerinizi dizginleyerek size nefes aldıracak. Bu bitkinin suyunun şeker hastalarına sağlık sağladığına inanan İbn-i Sina, reçetesinde detaylı anlattı. İşte tek bir bardağı bile...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Şeker hastalığına asırlık deva! Tek bir bardağı...

Bin yıl öncesinin büyük hekimlerinden İbn-i Sina, tıp alanında öngörüleri ve önerileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde yer alan öneriler arasında, şeker hastalarına yönelik kara hindiba otu da yer alıyor.

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İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Şeker hastalığına asırlık deva! Tek bir bardağı...

Bu önerisine göre, kara hindiba otunun şeker hastalarına destek sağladığına inanılıyor. Otun tüketimi için ise kahvaltıdan yarım saat önce ve yarım saat sonra en uygun zaman olarak öneriliyor.

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İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Şeker hastalığına asırlık deva! Tek bir bardağı...

İbn-i Sina'nın önerdiği kara hindiba çayı, hazırlanışı oldukça basit bir tarife sahip. İnce kıyılmış kara hindiba kökü, akşamdan su bardağı dolusu suya ekleniyor ve sabah kaynama derecesine kadar ısıtılıp süzülüyor.

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İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Şeker hastalığına asırlık deva! Tek bir bardağı...

Bu çayın ardışık olarak kahvaltı öncesi ve sonrasında tüketilmesi, şeker hastalarının kan şekerine olumlu etki yapacağına inanılıyor.