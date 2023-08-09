09 Ağustos 2023, Çarşamba
İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Şeker hastalığına asırlık deva! Tek bir bardağı...
İbn-i Sina, şeker hastalığıyla mücadelede sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra o otun tüketilmesini önerdi. Kan şekerinizi dizginleyerek size nefes aldıracak. Bu bitkinin suyunun şeker hastalarına sağlık sağladığına inanan İbn-i Sina, reçetesinde detaylı anlattı. İşte tek bir bardağı bile...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:02
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