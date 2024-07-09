İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye’yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklık ve nem, beraberinde sağlık sorunlarını da getiriyor. Uzmanlar, özellikle bu dönemde "yaz ishali" vakalarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, her yaz mevsiminde ishal vakalarında artış yaşandığını belirterek, bunun nedenini sıcak hava ve nemin mikroplar için uygun ortam yaratmasına bağlıyor. Çocuklarda daha sık görülen yaz ishali, genellikle bol sulu, ateşe ve şiddetli karın ağrısına neden olmayan bir tablo çiziyor.