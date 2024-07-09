09 Temmuz 2024, Salı
İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye'yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak hava ve yeterince dikkat edilmeyen besin hijyeni, yaz ishali vakalarında önemli bir artışa neden oldu. Acil servisler, son bir haftadır yoğun hasta akınıyla karşı karşıya kalırken, özellikle çocuklarda sık görülen bu hastalık son günlerde yetişkinleri de etkisi altına almaya başladı. İşte yaz ishali hakkında bilinmesi gerekenler ve korunma yolları...
Giriş: 09.07.2024 11:50
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