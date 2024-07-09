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İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye'yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak hava ve yeterince dikkat edilmeyen besin hijyeni, yaz ishali vakalarında önemli bir artışa neden oldu. Acil servisler, son bir haftadır yoğun hasta akınıyla karşı karşıya kalırken, özellikle çocuklarda sık görülen bu hastalık son günlerde yetişkinleri de etkisi altına almaya başladı. İşte yaz ishali hakkında bilinmesi gerekenler ve korunma yolları...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 11:50
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İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye’yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklık ve nem, beraberinde sağlık sorunlarını da getiriyor. Uzmanlar, özellikle bu dönemde "yaz ishali" vakalarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, her yaz mevsiminde ishal vakalarında artış yaşandığını belirterek, bunun nedenini sıcak hava ve nemin mikroplar için uygun ortam yaratmasına bağlıyor. Çocuklarda daha sık görülen yaz ishali, genellikle bol sulu, ateşe ve şiddetli karın ağrısına neden olmayan bir tablo çiziyor.

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İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye’yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...

Salgın İddiası İçin Erken
Vaka artışlarının dikkat çekici olmasına rağmen henüz bir salgından söz etmenin erken olduğunu söyleyen uzmanlar, durumun yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Epidemiyolojik ve istatistiksel verilerin analiz edilmesinin ardından salgın olup olmadığının netlik kazanacağının altını çiziyorlar.

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İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye’yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...

Risk Grupları ve Ölümcül Tehlike

Uzmanlar vaka artışının yaz sonuna kadar dalgalı bir şekilde devam edebileceği uyarısında bulunarak, 65 yaş üstü ve 5 yaş altı çocukların risk grubunda yer aldığını belirtiyor. Tedavi edilmeyen ve ağır semptomlarla seyreden yaz ishali vakalarının ölümcül olabileceği de vurgulanıyor.

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İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye’yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...

Hastalığın Sebepleri Neler?

Yaz ishali vakalarının artmasında etkili olan faktörler şunlar:

Sıcak Hava ve Nem: Yüksek sıcaklık ve nem, patojenlerin gıda ve suda daha hızlı çoğalmasına yol açıyor.

Tatil ve Seyahat: Tatil dönemlerinde insanların bir araya gelmesi, bulaş riskini artırıyor.

Dirençli Mikroplar: Bazı mikroorganizmalar, çevresel şartlara ve dezenfektanlara karşı direnç geliştirmiş olabilir.

Hijyen Eksikliği: Kalabalık havuzlar, oteller ve toplu alanlarda hijyen koşullarının yetersizliği, bulaşı hızlandırıyor.

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İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye’yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...

Musluk Sularına Dikkat!

Musluk sularında bulunan enterik patojenler ve E. Coli bakterileri de yaz ishali vakalarının artmasında etkili olabiliyor. Uzmanlar, belediyelerin su klorlama işlemlerini titizlikle yapması ve vatandaşların da musluk suyunu kaynatarak tüketmesi gerektiği konusunda uyarıyor.