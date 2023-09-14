Kilo vermeyi zorlaştırıyor ve pes etmenize neden oluyor! Diyet yapanların ilk saatten itibaren yapmaya başladıkları hatalar…

Birçoğumuz fazla kilolardan kurtulmak için onlarca kez diyet yapıyor. Hatta başta internetten olmak üzere, yakın arkadaş, eş, dost, akrabadan öğrendiğimiz diyet yöntemlerini hayatımızda uyguladığımız dahi oluyor. Lakin bir süre sonra kilo verememekten yakınıp pes ediyor ve normal hayatımıza geri dönüyoruz.