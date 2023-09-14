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Kilo vermeyi zorlaştırıyor ve pes etmenize neden oluyor! Diyet yapanların ilk saatten itibaren yapmaya başladıkları hatalar…
Diyet yaparken erken pes edenlerin ve kilo veremeyenlerin başlıca yaptığı hataları uzmanlar sıraladı. Genellikle diyete başladığımız ilk saatlerden itibaren bu hataları yapmaya başlıyoruz ve sonrasında pes edip hayal kırıklığına uğruyoruz. İşte diyete başlayan bir kişinin kesinlikle yapmaması gereken 10 hata…
Giriş Tarihi: 14.09.2023 21:32Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 21:37