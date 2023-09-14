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Kilo vermeyi zorlaştırıyor ve pes etmenize neden oluyor! Diyet yapanların ilk saatten itibaren yapmaya başladıkları hatalar…

Diyet yaparken erken pes edenlerin ve kilo veremeyenlerin başlıca yaptığı hataları uzmanlar sıraladı. Genellikle diyete başladığımız ilk saatlerden itibaren bu hataları yapmaya başlıyoruz ve sonrasında pes edip hayal kırıklığına uğruyoruz. İşte diyete başlayan bir kişinin kesinlikle yapmaması gereken 10 hata…

Giriş Tarihi: 14.09.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 21:37
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Kilo vermeyi zorlaştırıyor ve pes etmenize neden oluyor! Diyet yapanların ilk saatten itibaren yapmaya başladıkları hatalar…

Birçoğumuz fazla kilolardan kurtulmak için onlarca kez diyet yapıyor. Hatta başta internetten olmak üzere, yakın arkadaş, eş, dost, akrabadan öğrendiğimiz diyet yöntemlerini hayatımızda uyguladığımız dahi oluyor. Lakin bir süre sonra kilo verememekten yakınıp pes ediyor ve normal hayatımıza geri dönüyoruz.

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Kilo vermeyi zorlaştırıyor ve pes etmenize neden oluyor! Diyet yapanların ilk saatten itibaren yapmaya başladıkları hatalar…

Sonrasında ise eski kiloların da üzerine çıkarak psikolojik çöküntüye uğruyoruz. Uzmanlar ise diyete başladığınızda kesinlikle yapmamanız gereken 10 temel hatayı sıraladı. İşte diyet yaparken yapmamanız gereken 10 hata…

DİYET YAPANLARIN YAPTIĞI 10 HATA

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Kilo vermeyi zorlaştırıyor ve pes etmenize neden oluyor! Diyet yapanların ilk saatten itibaren yapmaya başladıkları hatalar…

1) Diyet yapanların kilo vermesini zorlaştıran 10 hatayı uzmanlar şu şekilde sıralıyor;

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Kilo vermeyi zorlaştırıyor ve pes etmenize neden oluyor! Diyet yapanların ilk saatten itibaren yapmaya başladıkları hatalar…

2) Kalori hesabı yapmak. Gün içerisinde yenilen her besinin kalorisin hesaplamak

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Kilo vermeyi zorlaştırıyor ve pes etmenize neden oluyor! Diyet yapanların ilk saatten itibaren yapmaya başladıkları hatalar…

3) Her gün tartıya çıkmak! Zira ödem artışı, kabızlık, gibi durumlar gün içerisinde kilonuzun değişmesine neden olabilir