Çene tüylerini kökünden yok ediyor! Sakın jilet/ustura değdirmeyin! Tek damlasıyla kurutuyor!

Ustura veya cımbız kullanmak anlık olarak tüylerden kurtulmanızı sağlayabilir. Ancak uzun vadede büyük tüylenme problemlerine yol açar. Olumlu sonuçlar beklerken tüylerin daha da çoğalmasını istemiyorsanız bu tür alternatiflerden uzak durmanızı öneririz. Çene altında çıkan tüyler zamanla ve alma şekline bağlı olarak sertleşmeye başlayabilir. Tüylerin yumuşaması için o bölgelere zeytinyağı, nemlendirici gibi besleyici ürünler sürülmemeli. Aksine tüylerin çoğalmasına neden olacaktır. Çene altı kıllarını kökünden kurutmak için doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Sadece iki doğal malzeme sayesinde istenmeyen tüylerle vedalaşın.