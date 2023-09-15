HaberlerGaleriEris Varyantı belirtileri nelerdir? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?
Eris Varyantı belirtileri nelerdir? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?
COVID-19'un yeni bir varyantı olan "Eris," İngiltere ve Fransa'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamalarıyla birlikte Eris varyantı üzerine yapılan araştırmalar hız kazandı. Bilim dünyası, bu yeni varyantın hastalığın seyrine etkilerini ve aşıların koruyuculuğunu incelemeye odaklanırken, vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor.