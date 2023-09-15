Eris Varyantı belirtileri nelerdir? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?

COVID-19'un yeni bir varyantı olan "Eris," İngiltere ve Fransa'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de tespit edilmesi, uluslararası sağlık otoriteleri ve bilim insanları arasında ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları, Eris varyantı üzerindeki araştırmaların hız kazanmasına neden oldu. İşte merak edilenler...