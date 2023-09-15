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Eris Varyantı belirtileri nelerdir? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?

COVID-19'un yeni bir varyantı olan "Eris," İngiltere ve Fransa'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamalarıyla birlikte Eris varyantı üzerine yapılan araştırmalar hız kazandı. Bilim dünyası, bu yeni varyantın hastalığın seyrine etkilerini ve aşıların koruyuculuğunu incelemeye odaklanırken, vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 09:36
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Eris Varyantı belirtileri nelerdir, öldürür mü? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye’de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?

COVID-19'un yeni bir varyantı olan "Eris," İngiltere ve Fransa'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de tespit edilmesi, uluslararası sağlık otoriteleri ve bilim insanları arasında ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları, Eris varyantı üzerindeki araştırmaların hız kazanmasına neden oldu. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eris Varyantı belirtileri nelerdir, öldürür mü? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye’de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?

ERİS VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ, KAÇ VAKA VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı..

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Eris Varyantı belirtileri nelerdir, öldürür mü? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye’de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?

ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

EG.5 varyantının belirtileri, genellikle COVID-19'un diğer varyantlarında görülen belirtilerle benzerlik göstermektedir.

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Eris Varyantı belirtileri nelerdir, öldürür mü? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye’de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?

😷En yaygın belirtileri şunlar olabilir:

*ateş,

*yorgunluk,

*öksürük,

*burun tıkanıklığı ve akıntısı,

*boğaz ağrısı,

*baş ağrısı,

*tat ve koku alma kaybı,

*halsizlik,

*hapşırma,

*ses kısıklığı,

*kas ve eklem ağrıları,

*ishal,

*ilerleyen hastalıkta nefes darlığı gibi.

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Eris Varyantı belirtileri nelerdir, öldürür mü? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye’de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?

ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELER?

EG.5 varyantından korunmak için ise standart COVID-19 önlemleri uygulanmalıdır. Bu önlemler, şu şekilde sıralanabilir:

📌Hastalık şüphesi olan kişilere fazla yaklaşılmamalı.
📌Kendi kendimizi hasta hissettiğimizde mümkünse evde kalmalı veya kalabalık ortamlarda maske kullanmalıyız.
📌Hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz, ellerimizi sık sık yıkamalı ve dezenfekte etmeliyiz.
📌Sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz.
📌COVID-19 aşısı için gerekli dozları tamamlamalıyız.