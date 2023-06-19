19 Haziran 2023, Pazartesi
Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...
Hızlıca kilo vermek ve yağ yakımını hızlandırmak isteyenler için reçete Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan geldi. Bu 3 malzemelik kür sayesinde incecik olacaksınız. Sadece 3 günde etkisini iliklerinize kadar hissedeceğiniz Tilya kürü yılda 1 kez yapmanız gerekiyor. İşte kilo vermenizi kolaylaştıracak kür tarifi...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 17:09
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