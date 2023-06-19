19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...

Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...

Hızlıca kilo vermek ve yağ yakımını hızlandırmak isteyenler için reçete Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan geldi. Bu 3 malzemelik kür sayesinde incecik olacaksınız. Sadece 3 günde etkisini iliklerinize kadar hissedeceğiniz Tilya kürü yılda 1 kez yapmanız gerekiyor. İşte kilo vermenizi kolaylaştıracak kür tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 17:09
  • 1
  • 10
Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...

Son zamanlarda popülerlik kazanan Tilya kürü, sağlıklı bir şekilde hızlı kilo verme konusunda iddialı bir seçenek olarak dikkat çekiyor. 3 malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz bu kür sayesinde 3 gün içerisinde çatır çatır yağ yakacaksınız. Tilya kürü sayesinde açlık ve tokluk hormonlarınız dengelenecek. İşte sizi iğne ipliğe çevirecek kür hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...

Tilya kürünün yağların depolanmasını önleyerek zayıflamayı kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Bu kürün tarifini veren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kullanıcıların 3 gün sonra yağ yakmaya başladığını belirtiyor. Aynı zamanda Saraçoğlu, bu kürü sağlıklı bireylerin yılda sadece bir kez uygulamasını öneriyor.

  • 3
  • 10
Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...

Tilya kürü, kolay bulunan malzemelerle hazırlanabilmesi ve içeriğindeki bileşenlerin açlık ve tokluk hormonlarını dengelemesine dayanarak kilo vermeyi desteklemesiyle dikkat çekiliyor. Ancak her bireyin metabolizması farklı olduğu için kilo verme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, herhangi bir kilo verme yöntemi uygulamadan önce doktora danışmak önemli.

  • 4
  • 10
Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...

TİLYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

* Ihlamur (10 gr)

* Kuşburnu (10 tane)

* Altın otu (10 gr)

  • 5
  • 10
Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...

TİLYA KÜRÜ TARİFİ

Öncelikle 1 litre tatlı (klorsuz) suyu kaynatın. Kaynar suya 10 gram ıhlamur ve 10 adet kuşburnu tohumu ekleyip 4 dakika kaynatın. Ardından 10 gram altın otu ekleyip 4 dakika daha kısık ateşte kaynatıp ve ocaktan alın. Ardından çayı ılımaya bırakın. Ayrıca altın otunun fazla kullanılması durumunda çayın tadının acılaşabileceği belirtiliyor.