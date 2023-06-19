Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen...

Tilya kürü, kolay bulunan malzemelerle hazırlanabilmesi ve içeriğindeki bileşenlerin açlık ve tokluk hormonlarını dengelemesine dayanarak kilo vermeyi desteklemesiyle dikkat çekiliyor. Ancak her bireyin metabolizması farklı olduğu için kilo verme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, herhangi bir kilo verme yöntemi uygulamadan önce doktora danışmak önemli.