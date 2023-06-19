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İbn-i Sina'dan Migren ağrısını tarumar edecek reçete! Baş ağrınızı silip atacak asırlık tedavi! Meğer bu iki çiçeğin tek damlası...

İbn-i Sina migren ağrısını darmaduman edecek reçeteyi asırlar öncesinden verdi. Baş ağrısı çeşitli sebeplerden dolayı olabilmekle beraber çok sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Basit gibi görünse de hayat kalitesini ciddi anlamda düşüren bu rahatsızlığın çözümü oldukça basit. Bu iki çiçeğin birkaç damla yağı ve bir bardak çayı hayatınızı değiştirecek. İşte tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 19:43
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İbn-i Sina’dan Migren ağrısını darmadağın edecek reçete! Baş ağrınızı silip atacak asırlık tedavi! Meğer bu iki çiçeğin tek damlası...

Migren ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Baş ağrısı hemen hemen herkesin hayatında olan bir rahatsızlıktır. Kimyasal ilaç kullanmak yerine daha doğal yöntemlerle bu sorunu aşmak isteyenlere İslam coğrafyasının en önemli bilim insanlarından İbn-i Sina reçeteyi verdi. Menekşe ve papatya yaşam kalitenizi arttıracak. Meğer tek bir damlası bile...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbn-i Sina’dan Migren ağrısını darmadağın edecek reçete! Baş ağrınızı silip atacak asırlık tedavi! Meğer bu iki çiçeğin tek damlası...

MİGRENE ASIRLIK REÇETE

İbn-i Sina, yıllar önce kaleme aldığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında baş ağrısı için papatya ve menekşe kullanımını öneriyor. Menekşenin baş ağrısına iyi geldiğini hatta kokusunun bile yettiğini belirtiyor.

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İbn-i Sina’dan Migren ağrısını darmadağın edecek reçete! Baş ağrınızı silip atacak asırlık tedavi! Meğer bu iki çiçeğin tek damlası...

MENEKŞE YAĞININ FAYDALARI NELER?

Özellikle saç ve cilde sağladığı fayda sağlamasıyla sıklıkla kullanılan menekşe yağı, yoğun ve güzel bir kokuya sahiptir. Pek çok sağlık durumunda kullanılan menekşe yağının bilinen en önemli özellik ve faydaları arasında 'egzamanın neden olduğu tahribatı gidermesi, erkenden oluşan kırışıklık çizgilerini gidermesi, cildin yumuşaması, mikrop öldürücü özelliğini bulunması, saç köklerini beslemesi, cildi koruyucu bariyer görevi görmesi' yer almaktadır.

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İbn-i Sina’dan Migren ağrısını darmadağın edecek reçete! Baş ağrınızı silip atacak asırlık tedavi! Meğer bu iki çiçeğin tek damlası...

Özellikle migren ağrılarının giderilmesinde menekşe yağı kullanımı faydalıdır. Birkaç damla bu yağdan alınmalı ve baş bölgesine masaj hareketleri ile uygulanmalı ve cildi iyi bir şekilde yedirilmelidir.

Menekşenin faydaları

*Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir

*Mide iltihabına iyi gelir

*Böbrek ağrılarını tedavi eder ve safraya iyi gelir

*Öksürüğe iyi gelir

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İbn-i Sina’dan Migren ağrısını darmadağın edecek reçete! Baş ağrınızı silip atacak asırlık tedavi! Meğer bu iki çiçeğin tek damlası...

PAPATYA ÇAYI NE İŞE YARAR?

Papatya çayı, içerisindeki etken maddeler sayesinde kasları gevşetir, sinirleri yatıştırır, hazma yardımcı olur. Bununla birlikte, papatya çayını baş ağrınız arttığında değil, başınızın ağrımaya başladığını hissettiğiniz anda için. Ve tabii, hiçbir bitki çayını günde 2 bardaktan fazla tüketmemelisiniz.