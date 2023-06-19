İbn-i Sina'dan Migren ağrısını tarumar edecek reçete! Baş ağrınızı silip atacak asırlık tedavi! Meğer bu iki çiçeğin tek damlası...

İbn-i Sina migren ağrısını darmaduman edecek reçeteyi asırlar öncesinden verdi. Baş ağrısı çeşitli sebeplerden dolayı olabilmekle beraber çok sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Basit gibi görünse de hayat kalitesini ciddi anlamda düşüren bu rahatsızlığın çözümü oldukça basit. Bu iki çiçeğin birkaç damla yağı ve bir bardak çayı hayatınızı değiştirecek. İşte tarifi...