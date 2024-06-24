Keten tohumunun bilinmeyen faydası! 1 bardak suyla tüketirseniz...

Keten tohumunun bu faydaları, içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve diğer besin öğeleri sayesinde sağlanmaktadır. Omega-3 yağ asitleri, özellikle kalp sağlığı için önemlidir ve kolesterol düzeylerini dengeleme eğilimindedir. Lif ise sindirim sistemini destekler ve kolesterolü düşürebilir.