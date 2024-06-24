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Keten tohumunun bilinmeyen faydası! 1 bardak suyla tüketirseniz...

Sağlık beslenmeyle birlikte kilo vermek isteyenler, doğal yöntemlere başvuruyor. Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan keten tohumu ise faydalarıyla öne çıkıyor. Zengin besin içeriğiyle dikkat çeken keten tohumunun toz halinde tüketilmesi ise faydasını iki kat artırıyor. Peki keten tohumu neye iyi gelir? İşte keten tohumunun bilinmeyen faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 11:45
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Keten tohumunun bilinmeyen faydası! 1 bardak suyla tüketirseniz...

Son yapılan araştırmalar, düzenli keten tohumu tüketiminin yüksek tansiyonu düşürebileceğini gösteriyor. Bu mucizevi besin, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün yükselmesine yardımcı oluyor.

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Keten tohumunun bilinmeyen faydası! 1 bardak suyla tüketirseniz...

Keten tohumunun bu faydaları, içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve diğer besin öğeleri sayesinde sağlanmaktadır. Omega-3 yağ asitleri, özellikle kalp sağlığı için önemlidir ve kolesterol düzeylerini dengeleme eğilimindedir. Lif ise sindirim sistemini destekler ve kolesterolü düşürebilir.

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Keten tohumunun bilinmeyen faydası! 1 bardak suyla tüketirseniz...

Antioksidanlar ise vücuttaki serbest radikallerle mücadele ederek genel sağlık durumunu iyileştirebilir. Bu bileşenlerin kombinasyonu, keten tohumunu sağlıklı bir besin yapar ve çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

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Keten tohumunun bilinmeyen faydası! 1 bardak suyla tüketirseniz...

SABAH AKŞAM AÇ KARNINA TÜKETİN

Keten tohumunun kullanımı için, her gün sabah ve akşam olmak üzere aç karnına birer tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu ağızda çiğnenerek tüketilmeli denebilir.

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Keten tohumunun bilinmeyen faydası! 1 bardak suyla tüketirseniz...

Sonra 1 bardak suyla mideye hızlı bir şekilde ulaşması sağlanmalı.