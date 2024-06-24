24 Haziran 2024, Pazartesi
Keten tohumunun bilinmeyen faydası! 1 bardak suyla tüketirseniz...
Sağlık beslenmeyle birlikte kilo vermek isteyenler, doğal yöntemlere başvuruyor. Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan keten tohumu ise faydalarıyla öne çıkıyor. Zengin besin içeriğiyle dikkat çeken keten tohumunun toz halinde tüketilmesi ise faydasını iki kat artırıyor. Peki keten tohumu neye iyi gelir? İşte keten tohumunun bilinmeyen faydaları...
Giriş: 24.06.2024 11:45
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