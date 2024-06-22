Tıkalı damarları 1 haftada açıyor! Yüksek kolesterolü düşüren mucize yiyecek...

Yüksek kolesterol, kan dolaşımındaki kolesterol seviyelerinin normalden fazla olması durumudur. Kolesterol, vücudun normal işlevleri için gereklidir ancak yüksek seviyelerde olması arterlerde plak birikimine yol açabilir. Bu durum da kalp hastalıkları riskini artırabilir. Ancak ilaç kullanmak yerine doğal besinlerle kolesterolünüzü düşürebilirsiniz. İşte kötü kolesterolü normale döndüren yiyecek...