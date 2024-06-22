22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Tıkalı damarları 1 haftada açıyor! Yüksek kolesterolü düşüren mucize yiyecek...

Yüksek kolesterol, kan dolaşımındaki kolesterol seviyelerinin normalden fazla olması durumudur. Kolesterol, vücudun normal işlevleri için gereklidir ancak yüksek seviyelerde olması arterlerde plak birikimine yol açabilir. Bu durum da kalp hastalıkları riskini artırabilir. Ancak ilaç kullanmak yerine doğal besinlerle kolesterolünüzü düşürebilirsiniz. İşte kötü kolesterolü normale döndüren yiyecek...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 09:42 Güncelleme: 22.06.2024 09:42
  • 1
  • 6
Tıkalı damarları 1 haftada açıyor! Yüksek kolesterolü düşüren mucize yiyecek...

Yüksek kolesterol, felç ve kalp krizi gibi tıbbi acil durumlar için önemli bir risk faktörüdür. Kolesterol seviyelerini doğal yollarla düşürmek mümkündür.

  • 2
  • 6
Tıkalı damarları 1 haftada açıyor! Yüksek kolesterolü düşüren mucize yiyecek...

Beslenme uzmanlarına göre, özellikle doymuş yağ içeren besinlerin tüketimi kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Ancak bazı gıdaların kolesterolü düşürme potansiyeli de vardır. Elmalar bu açıdan dikkat çekicidir; içerdikleri pektin ve polifenoller sayesinde kolesterol düşürme ve kan basıncını kontrol altında tutma özelliklerine sahiptirler.

  • 3
  • 6
Tıkalı damarları 1 haftada açıyor! Yüksek kolesterolü düşüren mucize yiyecek...

Beslenme uzmanı Eli Brecher'a göre, elmalar günlük C vitamini ihtiyacının %10'unu karşılamalarının yanı sıra bakır, K vitamini ve E vitamini gibi besinleri de içerirler. Pektin, kolesterol seviyelerini düşürmenin yanı sıra, elmalardaki polifenoller kan basıncını azaltarak felç riskini de azaltabilir.

  • 4
  • 6
Tıkalı damarları 1 haftada açıyor! Yüksek kolesterolü düşüren mucize yiyecek...

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, günde iki elma tüketiminin kolesterol seviyelerini belirgin bir şekilde azaltabildiğini ortaya koymuştur. Sekiz hafta boyunca günde iki elma yiyen katılımcıların kolesterol düzeylerinde önemli bir düşüş gözlemlenmiştir.

  • 5
  • 6
Tıkalı damarları 1 haftada açıyor! Yüksek kolesterolü düşüren mucize yiyecek...

Araştırmacılar ayrıca, düzenli olarak elma tüketen insanların daha sağlıklı kan damarlarına sahip olduğunu ve polifenollerin bu olumlu etkiye katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir.