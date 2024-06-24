24 Haziran 2024, Pazartesi
Baharatların en faydalısı buymuş! Şeker hastalığına şifa oluyor...
Şeker hastalığı, vücutta pankreasın yeterince insülin üretemediği veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamadığı durumu ifade eder. Genellikle insülin hormonunun düzenlenmesinde sorun olduğunda kan şekerinin yüksek seviyelerde kalmasıyla kendini gösterir. Ancak öyle bir baharat var ki, şeker hastalığına şifa oluyor. İşte kan şekerini düzenleyen besin...
Giriş: 24.06.2024 12:26
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