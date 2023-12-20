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Kansere savaş açan ‘sıvı altın’! Mutfağınızdan eksik etmeyin

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytin ve zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor! Kan basıncını düzenleyen zeytinyağı, fazla kolesterolü dengeleyerek kalp krizi riskini de düşürüyor. Antioksidan niteliğiyle sayesinde ise çeşitli kanser türlerine savaş açıyor! İşte zeytin ve zeytinyağının saymakla bitmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:36
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Kansere savaş açan ‘sıvı altın’! Mutfağınızdan eksik etmeyin

Hemen hemen her sofranın vazgeçilmezi olan zeytin ve zeytinyağının insan sağlığına faydasının saymakla bitmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yaklaşık 8 bin yıldan beri Akdeniz çevresindeki medeniyetlerin kazanımları arasında bulunan ve 'sıvı altın' olarak adlandırılan zeytinin, kuşkusuz dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğünün de etkisiyle kutsal bir ağaç ve meyve olarak bilindiğini söyledi.

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Kansere savaş açan ‘sıvı altın’! Mutfağınızdan eksik etmeyin

Zeytinin, karakteristik açıdan Akdeniz iklimine uygun olduğunu belirten Karabulut, "Dolayısıyla da Asya, Avrupa ve Afrika bölgelerine özgü zeytingiller (oleaceae) familyasına mensup, yüzlerce çeşidi olan bir ağaçtır. Süs bitkisi olarak da kullanılır. Estetik görünümünün yanı sıra bodur, sağlam ve heybetli, ayrıca çürümeye de son derece dayanıklı olan bu ağaç uzun ömürlüdür.

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Kansere savaş açan ‘sıvı altın’! Mutfağınızdan eksik etmeyin

Boyu, nadiren 20 metrelere dek ulaşan yüksek seviyelere çıkma durumu olmakla birlikte ağırlıklı olarak 2 ila 10 metre arasında değişir. Kuraklıktan etkilenmediği için ortalama 2-3 yüz yıl arası yaşayan zeytin ağacı, 2 bin yıl yaşayabilme potansiyeline de sahiptir" dedi.

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Kansere savaş açan ‘sıvı altın’! Mutfağınızdan eksik etmeyin

Zeytin ağacının odununun mutfak eşyaları, oyma malzemeleri ve mobilyalarda kullanıldığını da dile getiren Prof. Dr. Karabulut, "Yaprağı da değerli olmakla birlikte, esas itibarıyla kullanılan kısmı meyvesidir. Birçok çeşidi olan zeytinin öncelikle yağı çok kıymetlidir ve ticari anlamda talep zemini de oldukça geniş olan önemli bir üründür.

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Kansere savaş açan ‘sıvı altın’! Mutfağınızdan eksik etmeyin

Nitekim dünyada üretilen zeytinlerin yüzde 90 gibi büyük bir bölümü yağ üretiminde kullanılmaktadır. Yemeklere eşsiz bir lezzet ve sağlık katan zeytinyağından elde edilen sabun, şampuan ve duş jelleri yalnızca doğal değil, aynı zamanda çok yararlıdır. Bu türden zeytinyağlı ürünlerin saçlarda kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlediği, cildi güzelleştirdiği, kırışıklıkları giderdiği ve yaşlanmayı geciktirdiği bilinmektedir.