20 Aralık 2023, Çarşamba
Kansere savaş açan ‘sıvı altın’! Mutfağınızdan eksik etmeyin
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytin ve zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor! Kan basıncını düzenleyen zeytinyağı, fazla kolesterolü dengeleyerek kalp krizi riskini de düşürüyor. Antioksidan niteliğiyle sayesinde ise çeşitli kanser türlerine savaş açıyor! İşte zeytin ve zeytinyağının saymakla bitmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:36
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