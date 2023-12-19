B12 depolarını tek başına dolduran besin! İğne etkisi gösteriyor

Bu durumda B12 vitaminini sadece yumurta ile karşılamaya çalıştığımızda her gün dört yumurta yememiz gerekir, ancak bu tüketim kolesterol değerlerine olumsuz etki eder. Uskumru ve ton balığı gibi balıklar ise, diğer hayvansal gıdalara göre daha sağlıklı biçimde B12 vitamini ihtiyacını karşılar.

Bu nedenlerden ötürü B12 vitaminini gıdalardan alırken her birinden daha dengeli ve sınırlı miktarlarda tüketmeniz uygun olur.