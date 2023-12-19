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B12 depolarını tek başına dolduran besin! İğne etkisi gösteriyor

B12 vücut için en önemli vitaminlerin başında geliyor. Kansızlık ya da sinir sistemi hasarına bağlı pek çok sağlık sorunu B12 vitamininin eksikliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Eksikliği gidermek için ise pek çok takviye ürün bulunuyor. Ancak besinler yoluyla da vücudunuzdaki B12 vitamini eksikliğini giderebilirsiniz. İşte B12 zengini besinler...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:34
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B12 depolarını tek başına dolduran besin! İğne etkisi gösteriyor

Vücudunuzda B12 eksikliği varsa beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekir. B12 deposu yiyecekleri beslenme listenize ekleyerek vücudunuzda adeta B12 vitamini iğnesi etkisi yaratabilirsiniz.

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B12 depolarını tek başına dolduran besin! İğne etkisi gösteriyor

B12 vitaminini birçok besin kaynağından elde edebilirsiniz. Genellikle B12 vitamini hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. B12 vitamini bitkilerde bulunmadığı için vegan beslenen kişilerin beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekir.

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B12 depolarını tek başına dolduran besin! İğne etkisi gösteriyor

En güçlü B12 vitamini kaynakları arasında et, süt, yumurta gibi besinlerde yer alıyor. Başta ciğer olmak üzere kırmızı et, balık (özellikle uskumru), süt, peynir, yoğurt, kefir, yumurta (özellikle yumurta sarısı), midye-istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri, beyin böbrek gibi sakatat türleri bol miktarda B12 vitamini içerir.

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B12 depolarını tek başına dolduran besin! İğne etkisi gösteriyor

Ancak özellikle sakatat tüketirken sakatatın B12 vitamini haricinde önemli miktarda da kolesterol ihtiva ettiğini gözden kaçırmamak gerekir. Örneğin 100 gram sığır beyni, insan vücudunun bir günlük kolesterol ihtiyacının 10 katı kadar kolesterol içerir.

Bu nedenle beynin B12 kaynağı olarak sık tüketilmesi önerilir. 60-70 gramlık orta boy bir yumurta günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 25-30'unu ihtiva ederken, günlük kolesterol ihtiyacının yüzde 60'ını içinde barındırır.

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B12 depolarını tek başına dolduran besin! İğne etkisi gösteriyor

Bu durumda B12 vitaminini sadece yumurta ile karşılamaya çalıştığımızda her gün dört yumurta yememiz gerekir, ancak bu tüketim kolesterol değerlerine olumsuz etki eder. Uskumru ve ton balığı gibi balıklar ise, diğer hayvansal gıdalara göre daha sağlıklı biçimde B12 vitamini ihtiyacını karşılar.

Bu nedenlerden ötürü B12 vitaminini gıdalardan alırken her birinden daha dengeli ve sınırlı miktarlarda tüketmeniz uygun olur.