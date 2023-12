Kanser uzmanlarından ev yapımı yoğurt uyarısı! Kesinlikle...

Her derdin şifası olarak görülen yoğurtla ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı.