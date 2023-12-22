Leblebi mucizesi! Günde bir avuç dolu dolu yemek bağışıklık sistemini ayağa kaldırıyor

En sevilen kuruyemişlerden biri olan leblebi düzenli tüketildiğinde vücuda pek çok yarar sağlıyor. Düşük kalorili olduğu için kilo vermek isteyenlerin sıkça yararlandığı leblebi bağışık sistemini de çelik gibi yapıyor. İşte leblebinin faydaları...