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Leblebi mucizesi! Günde bir avuç dolu dolu yemek bağışıklık sistemini ayağa kaldırıyor

En sevilen kuruyemişlerden biri olan leblebi düzenli tüketildiğinde vücuda pek çok yarar sağlıyor. Düşük kalorili olduğu için kilo vermek isteyenlerin sıkça yararlandığı leblebi bağışık sistemini de çelik gibi yapıyor. İşte leblebinin faydaları...

Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:54
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Leblebi mucizesi! Günde bir avuç dolu dolu yemek bağışıklık sistemini ayağa kaldırıyor

Leblebi, nohuttan yapılan ve özellikle çayın yanında sıkça tüketilen kuruyemişlerin başında geliyor.

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Leblebi mucizesi! Günde bir avuç dolu dolu yemek bağışıklık sistemini ayağa kaldırıyor

Ülkemizde coğrafi işaretli olan leblebi özellikle Çorum ile tanınmaktadır. Faydaları saymakla bitmeyen leblebi kalori bakımından oldukça düşük ve tok tutma özelliğine de sahip.

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Leblebi mucizesi! Günde bir avuç dolu dolu yemek bağışıklık sistemini ayağa kaldırıyor

İçeriğinde karbonhidrat, protein, yağ ve besin lifi bulunan leblebi; kalsiyum, sodyum ve demir gibi mineraller ile A, C ve E vitaminleri içinde barındırıyor.

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Leblebi mucizesi! Günde bir avuç dolu dolu yemek bağışıklık sistemini ayağa kaldırıyor

LEBLEBİNİN FAYDALARI

Düşük kalorili olduğu için öncelikle diyet yapanların sıkça yararlandığı leblebi tok tutma özelliğine sahiptir.

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Leblebi mucizesi! Günde bir avuç dolu dolu yemek bağışıklık sistemini ayağa kaldırıyor

Mide yanmasına iyi geldiği bilinen leblebi mide ve sindirim rahatsızlıklarına da iyi gelir.