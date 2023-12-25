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Ispanağı asla yoğurtla yemeyin! Yaradan çok zarar veriyor

Kış mevsiminde düzenli olarak tüketilen ıspanak, vücudun vitamin ve mineral desteği sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren sebze hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Ancak ıspanağı tüketirken besin değerlerinin korunması için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle ıspanağı yoğurtla birlikte yemek besin değerlerine büyük zarar verir. İşte ıspanak yerken dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:11
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Ispanağı asla yoğurtla yemeyin! Yaradan çok zarar veriyor

Mevsiminde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğinin sağlanmasında rol oynayan ıspanak, antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor. Ancak tüketirken besin değerlerinin kaybolmaması için bazı kurallara uyulması gerekiyor.

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Ispanağı asla yoğurtla yemeyin! Yaradan çok zarar veriyor

ISPANAK VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN

Çeşitli mineral ve vitaminler ile antioksidan özelliği olan ıspanak; karoten, likopen ile zeaksantin gibi pigmentler ve lif açısından oldukça zengin bir sebze.

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Ispanağı asla yoğurtla yemeyin! Yaradan çok zarar veriyor

Ispanağın 100 gramında 469 mg A vitamini ve 5626 mg provitamin A veya B-karoten, K vitamini, C vitamini, B2 vitamini ve daha düşük konsantrasyonlarda folik asit (B9, tiamin dahil) bulunuyor.

Ayrıca B1 ve riboflavin veya B2, C, E, K vitaminleri ile E vitamini arasında tokoferoller ve tokotrienoller gibi bilinen bileşikleri barındırıyor.

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Ispanağı asla yoğurtla yemeyin! Yaradan çok zarar veriyor

TAM BİR MİNERAL KAYNAĞI

Mineral açısından 100 gram ıspanakta 58 mg magnezyum,123 mg kalsiyum, 633 mg potasyum, 4,25 mg çinko, 0,128 mg bakır, 8.75 mg manganez, 120 mg sodyum ve 55 mg fosfor ile 4-35 mg demir bulunuyor.

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Ispanağı asla yoğurtla yemeyin! Yaradan çok zarar veriyor

Bunun yanı sıra ıspanak, diyet lifi, B6 vitamini, E vitamini ve omega-3 yağ asitlerinin önemli bir kaynağı.

Antioksidanlar, polifenoller ve karotenoidler gibi sağlıklı gıda statüsünün ayırt edici özellikleri olan çiğ ıspanağa önemli bileşikler eşlik ediyor.