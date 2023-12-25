25 Aralık 2023, Pazartesi
Ispanağı asla yoğurtla yemeyin! Yaradan çok zarar veriyor
Kış mevsiminde düzenli olarak tüketilen ıspanak, vücudun vitamin ve mineral desteği sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren sebze hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Ancak ıspanağı tüketirken besin değerlerinin korunması için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle ıspanağı yoğurtla birlikte yemek besin değerlerine büyük zarar verir. İşte ıspanak yerken dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:11
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