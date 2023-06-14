Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...

MRN AŞILARININ YAN ETKİLERİNDEN KURTULMANIN EN ÖNEMLİ FORMÜLÜ: ZEYTİNYAĞI

Pıhtı atması ve kalp krizlerinin aşı ile ilgisi olduğu iddiaları sorusunu; "Bu aşı değil gen tedavisi" diye yanıtlayan Prof. Dr. Karatay, şöyle devam etti:

"Bunun içinde çok fazla yabancı madde var. Ben bir iç hastalıkları uzmanı olarak her gün 15-20 hastada görüyorum bu şikâyetleri. Pıhtıyı önlemek için beslenme çok önemli. En önemli besin ise zeytinyağı. Soğuk sıkım, doğal zeytinyağı bir ilaçtır. Herkes içsin. Kilo aldırmaz, karaciğer yağlanmasını da azaltır. Tüm vücudu temizler. Zeytinyağı doğal kan sulandırıcıdır. Vücudun tüm organlarını besler, onarır. Kalp krizini, alzheimeri engeller. Ayrıca bol bol su, hareket, uyku çok önemli."