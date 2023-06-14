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Haberler Galeri Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...

Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...

Koronavirüs aşısının yan etkisi olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı canlı yayında son günlerde çok tartışılan Covid aşılarının, iddia edilen yan etkilerine karşı neler yapılabileceğini anlattı. Aşı olan milyonlarca kişi yan etkilere karşı mücadele için doğal formülleri merak ediyor. İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronavirüs aşısının yan etkisine karşı formülü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 21:11
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Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...

Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs aşısının yan etkilerine karşın tavsiyesini açıkladı. Katıldığı canlı yayında konuya değinen Canan Karatay, Covid aşılarının, iddia edilen yan etkilerine karşı neler yapılabileceğini anlattı. İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronavirüs aşısının yan etkisine karşı tavsiyesi...

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Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs aşılarının yan etkilerine yönelik çözüm önerilerinde bulundu.

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Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...

Covid aşılarının neden olduğu iddia edilen yan etkiler masaya yatırıldı. Prof. Dr. Karatay, MRN aşılarının yan etkilerinden beslenme ile kurtulma yollarını anlattı.

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Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...

MRN AŞILARININ YAN ETKİLERİNDEN KURTULMANIN EN ÖNEMLİ FORMÜLÜ: ZEYTİNYAĞI

Pıhtı atması ve kalp krizlerinin aşı ile ilgisi olduğu iddiaları sorusunu; "Bu aşı değil gen tedavisi" diye yanıtlayan Prof. Dr. Karatay, şöyle devam etti:

"Bunun içinde çok fazla yabancı madde var. Ben bir iç hastalıkları uzmanı olarak her gün 15-20 hastada görüyorum bu şikâyetleri. Pıhtıyı önlemek için beslenme çok önemli. En önemli besin ise zeytinyağı. Soğuk sıkım, doğal zeytinyağı bir ilaçtır. Herkes içsin. Kilo aldırmaz, karaciğer yağlanmasını da azaltır. Tüm vücudu temizler. Zeytinyağı doğal kan sulandırıcıdır. Vücudun tüm organlarını besler, onarır. Kalp krizini, alzheimeri engeller. Ayrıca bol bol su, hareket, uyku çok önemli."

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Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...

YORGUNLUĞA KÖKTEN ÇÖZÜM!

"SABAH AKŞAM ERİTİP İÇİN"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, insan ömrünü uzatacak besinleri şöyle sıraladı: "Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz.