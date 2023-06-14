14 Haziran 2023, Çarşamba
Canan Karatay son noktayı koydu! Aşı olanlara tavsiye geldi! Yan etkiden kurtulmaya çözüm! O dikkat çeken ürün...
Koronavirüs aşısının yan etkisi olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı canlı yayında son günlerde çok tartışılan Covid aşılarının, iddia edilen yan etkilerine karşı neler yapılabileceğini anlattı. Aşı olan milyonlarca kişi yan etkilere karşı mücadele için doğal formülleri merak ediyor. İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronavirüs aşısının yan etkisine karşı formülü...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 21:11
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