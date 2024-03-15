HaberlerGaleriKan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
Kan grupları, sağlık durumumuz hakkında bazı önemli ipuçları sunabilir. Bu ipuçları arasında, kalp krizi geçirme olasılığı da önemli bir faktördür. Bazı kan gruplarının, kalp krizi riskini artırdığı bilinmektedir, ancak bazı kan grupları ise daha az risk taşır. Bu konuda yapılan araştırmalarda, belirli bir kan grubuna sahip olmanın kalp krizi geçirme olasılığını azaltabileceği gözlemlenmiştir.
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Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:44Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:44