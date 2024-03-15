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Haberler Galeri Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...

Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...

Kan grupları, sağlık durumumuz hakkında bazı önemli ipuçları sunabilir. Bu ipuçları arasında, kalp krizi geçirme olasılığı da önemli bir faktördür. Bazı kan gruplarının, kalp krizi riskini artırdığı bilinmektedir, ancak bazı kan grupları ise daha az risk taşır. Bu konuda yapılan araştırmalarda, belirli bir kan grubuna sahip olmanın kalp krizi geçirme olasılığını azaltabileceği gözlemlenmiştir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:44
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Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB +/-... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...

Bazı araştırmalar, hastalıkların sıklığı ile kan grupları arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, kan grupları arasında kardiyovasküler hastalık gelişme riskine dair belirtiler görülebilir. Uzmanlar, kan grubunun, özellikle kalp krizi ve felç gibi ciddi rahatsızlıkların riskleri üzerinde etkili olabileceğini belirtmektedirler. Bu nedenle, kan grubunun sağlık durumu üzerinde önemli bir rol oynayabileceği ve kişinin bu tür hastalıklara karşı daha fazla veya daha az risk altında olabileceği düşünülmektedir.

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Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB +/-... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...

Felç, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur ve her yıl binlerce kişinin yaşamını kaybetmesine veya kalıcı hasara uğramasına neden olmaktadır.

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Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB +/-... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...

Yaşam tarzı seçimleri ve genetik faktörler felç riskini etkileyebilirken, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Brigham and Women's Hospital'dan uzmanların yürüttüğü yeni bir araştırma, kan grubunun da felç geçirme riskinde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

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Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB +/-... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...

Kan Grupları ve Felç Riski Arasındaki İlişki

Yaklaşık 90 bin kadın ve erkek üzerinde yapılan ve 2901 felç vakasını inceleyen araştırma, AB kan grubuna sahip bireyler ve B kan grubuna sahip kadınların, 0 kan grubuna sahip kişilere göre felç geçirme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, AB kan grubundaki bireylerde felç riski %26, B kan grubundaki kadınlarda ise %15 daha fazla.

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Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB +/-... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...

Kan Grubunun Biyolojik Etkileri

Kan grupları, alyuvarların yüzeyinde bulunan ve insanların bağışıklık sistemlerinin çok erken yaşlarda tanımladığı belirli proteinlerle ilişkilidir.