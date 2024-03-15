C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...

C vitamini, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besindir. Soğuk algınlığından korunmaktan bağışıklık sistemini desteklemeye ve hatta kalp-damar hastalıklarını önlemeye kadar bir dizi faydası bulunmaktadır. Ancak, portakaldan daha fazla C vitamini içeren bir besin bulunuyor. İşte hastalıklardan zırh gibi koruyan sebze...