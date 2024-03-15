15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...

C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...

C vitamini, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besindir. Soğuk algınlığından korunmaktan bağışıklık sistemini desteklemeye ve hatta kalp-damar hastalıklarını önlemeye kadar bir dizi faydası bulunmaktadır. Ancak, portakaldan daha fazla C vitamini içeren bir besin bulunuyor. İşte hastalıklardan zırh gibi koruyan sebze...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 13:33
  • 1
  • 12
C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...

Dolmalık biberler, yüksek C vitamini içeriğiyle sağlık için önemli bir besin kaynağı olarak bilinir. Renklerine göre değişen C vitamini miktarlarına sahiptir.

  • 2
  • 12
C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...

Yeşil biberlerde yaklaşık 95 mg, kırmızı biberlerde ise yaklaşık 152 mg C vitamini bulunmaktadır.

  • 3
  • 12
C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...

Sarı dolmalık biberler ise bir adette ortalama olarak 341 mg C vitamini içerir, bu da onları oldukça yüksek C vitamini deposu yapar.

  • 4
  • 12
C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...

BROKOLİ

Brokoli de C vitamini bakımından zengin bir sebzedir. Bir kase pişmiş brokoli, yetişkinler için günlük tavsiye edilen C vitamini miktarını karşılayabilir hatta aşabilir.

  • 5
  • 12
C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...

Brokoli, 100 mg'dan fazla C vitamini içerdiği için hastalık sırasında tüketilerek iyileşmeye yardımcı olabilir.