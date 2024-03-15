15 Mart 2024, Cuma
C vitamini en yüksek besin meğer buymuş! Hastalıklara karşı kalkan oluyor...
C vitamini, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besindir. Soğuk algınlığından korunmaktan bağışıklık sistemini desteklemeye ve hatta kalp-damar hastalıklarını önlemeye kadar bir dizi faydası bulunmaktadır. Ancak, portakaldan daha fazla C vitamini içeren bir besin bulunuyor. İşte hastalıklardan zırh gibi koruyan sebze...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 13:33
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